Brasil encerra ciclo pré-Copa com bom futebol e goleada sobre a Tunísia em Paris

O último compromisso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo do Catar teve expulsão, confusões, banana atirada em campo, gols em profusão e ótima exibição do Brasil. No Parque dos Príncipes, em Paris, atulhado de tunisianos, goleou a Tunísia por 5 a 1 nesta terça-feira, fechou com êxito a sua passagem pela França e encerrou o ciclo pré-Mundial com moral.

Raphinha teve noite de brilho, com dois gols, Richarlison também foi às redes, Neymar fez o que dele se esperava, regendo a equipe com assistências, dribles e um gol e Pedro fechou a contagem, aproveitando a chance que recebeu na etapa final.

Leia também Banana é atirada na direção de Richarlison após gol da seleção brasileira diante da Tunísia

A formação em teoria mais conservadora que Tite escolheu, com dois volantes e Paquetá como armador, não deixou de ser ofensiva. O Brasil mostrou entrosamento, se entendeu em campo e dominou os tunisianos em boa parte do duelo. Foi superior, sobretudo, no primeiro tempo, no qual balançou as redes quatro vezes.

Raphinha abriu a contagem em bonito gol de cabeça após lançamento de Casemiro. A Tunísia empatou pouco tempo depois também pelo alto, com Talbi, mas foi só o que fez a seleção africana na etapa inicial. O gol fez explodir o estádio, cheio de tunisianos, mas foi até bom para a equipe de Tite, que colocou a bola no chão, retomou o controle do jogo e fez três gols em 20 minutos.

Raphinha serviu Richarlison, que se valeu de uma tentativa fracassada da defesa rival de fazer uma linha de impedimento. O camisa 9 dominou e chutou por debaixo do goleiro. Em mais um caso de racismo, um torcedor atirou uma banana em campo no momento em que os brasileiros comemoravam.

Neymar comemora seu gol com Paquetá e Raphinha Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP

O Brasil suplantou o racismo e o rival com talento e competência. Neymar fez o terceiro em cobrança de pênalti que bateu com extrema categoria, como lhe é habitual. Caçado em campo, o camisa 10 provocou a expulsão do zagueiro Bronn, autor de uma falta dura no craque brasileiro. Raphinha, em grande forma, transformou a vitória em goleada ao anotar o quarto em bonito arremate rasteiro de fora da área.

Continua após a publicidade

Tite indicou que daria oportunidade para Pedro e assim o fez. O centroavante entrou no segundo tempo, se movimentou, participou ativamente das jogadas de ataque e aproveitou a chance que o treinador lhe deu ao marcar um golaço de primeira, concluindo jogada que envolveu Vini Jr e Neymar.

Pedro foi o protagonista do segundo tempo e a boa notícia para Tite, ganhando pontos com o treinador a menos de dois meses para a Copa. Feito o quinto gol, o Brasil cozinhou o jogo, como fizera contra os ganeses. Não foi ameaçado pelos tunisianos, com um a menos, e sustentaram a vantagem com tranquilidade.

O Brasil só voltará a campo no dia 24 de novembro, data em que estreia no Mundial contra a Sérvia. A lista com os 26 atletas que disputarão o torneio no Catar em busca da sexta estrela será conhecida no dia 7 de novembro.

Pedro celebra com Neymar seu primeiro gol pela seleção brasileira Foto: Christophe Ena/AP

BRASIL 5 X 1 TUNÍSIA

BRASIL: Alisson, Danilo, Marquinhos (Ibañez), Thiago Silva e Alex Telles (Renan Lodi); Casemiro, Fred (Rodrygo), Lucas Paquetá (Vini Jr); Raphinha (Antony), Neymar e Richarlison (Pedro). Técnico: Tite.

TUNÍSIA: Dahmen; Dräger (Valery), Talbi, Bronn e Ben Ouanes; Skhiri, Chaaleli (Khazri), Laïdouni e Slimane (Sliti); Jaziri (Ghandri) e Msakni (Khenissi). Técnico: Jalel Kadri.

Continua após a publicidade

Gols: Raphinha, aos 10 e aos 39, Talbi, aos 17, Richarlison, aos 18, Neymar, aos 28 do 1ºT; Pedro, aos 28 do 2ºT.

Juiz: Ruddy Buquet (França).

Amarelos: Neymar, Richarlison, Msakni, Jazir, Laidouni.

Vermelho: Bronn.

Público e renda: não divulgados.

Local: Parque dos Príncipes, na França.