Brasil supera a Itália e é hexacampeão da Copa do Mundo de Futebol de Areia

“É uma sensação maravilhosa relembrar o gostinho de ganhar uma Copa do Mundo. É a minha segunda e só tenho a agradecer a todos que apoiaram no Brasil”, falou Rodrigo à CazéTV após o título. Enquanto apontava para o peito, ele ainda aproveitou para mandar um recado para a CBF: “Não sei onde vai ser, mas arruma um lugar para botar mais uma estrelinha aqui”.

A Itália abriu o placar com Genovali, aproveitando um rebote após a bola bater na trave. Atrás no placar, o Brasil partiu para o ataque e tentou finalizações de média distância. A 22 segundos do fim do primeiro tempo, Mauricinho passou para Rodrigo, recentemente eleito o melhor jogador de beach soccer do mundo, que concluiu com um belo chute no ângulo para empatar.