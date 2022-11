Jogos do Brasil na Copa do Mundo: dias, horários e o caminho da seleção até a final

Publicidade

A partir da próxima semana, o Brasil inicia sua caminhada na Copa do Mundo em busca do hexacampeonato mundial. Em preparação em Turim, os 26 convocados da seleção brasileira de Tite terão sete jogos até a grande final, que será disputada no dia 18 de dezembro.

Em aquecimento para o início dos jogos, o Estadão traça o caminho do Brasil até o título mundial, com todos os jogos, possíveis adversários, local e horário dos jogos.

Além disso, uma portaria assinada pelo Ministro da Economia Paulo Guedes estabelece aos agentes públicos, de maneira facultativa a possibilidade de alterar seus respectivos horários de expediente nos dias em que o time de Tite entrará em campo. A mudança abrange servidores públicos, empregados públicos, contratados temporários e também estagiários.

1ª rodada: Brasil x Sérvia - 24/11

Na estreia da Copa do Mundo, o Brasil enfrentará um velho conhecido. Assim como no Mundial de 2018, a seleção joga contra a Sérvia, em uma das melhores gerações de sua história, com Vlahovic, centroavante da Juventus, como principal estrela.

Local: Estádio Lusail

Horário: 16h (horário de Brasília)

2ª rodada: Brasil x Suíça - 28/11

Na segunda rodada, o Brasil também irá encarar um adversário de 2018. Com uma geração mais envelhecida em relação ao último Mundial, a Suíça ainda mantém os principais nomes em seu elenco - Xhaka, Shaqiri, Akanji e Sommer - e busca sua segunda classificação consecutiva às oitavas de final.

Local: Estádio 974

Horário: 13h (horário de Brasília)

Os 26 nomes convocados por Tite para a Copa do Mundo do Catar. Foto: CBF

3ª rodada: Camarões x Brasil - 02/12

Na última rodada da fase de grupos, o Brasil encara o adversário considerado mais fraco do grupo: Camarões. A partida, a depender dos resultados nos dois primeiros jogos, pode definir o primeiro lugar do grupo G e o caminho da seleção a partir das oitavas de final.

Local: Estádio Lusail

Horário: 16h (horário de Brasília)

Oitavas de final - 05/12 ou 06/12

Caso se classifique para a próxima fase e a depender de sua posição final em sua chave, o Brasil encara o primeiro ou o segundo colocado do grupo H. Nesta partida, há a possibilidade de enfrentar Portugal ou Uruguai.

Local: Estádio 974 (caso se classifique em primeiro do grupo) ou Estádio Lusail (segundo do grupo G)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Quartas de final - 09/12 ou 10/12

Nas quartas de final, restarão apenas oito seleções vivas na Copa do Mundo. Caso o Brasil se classifique, poderá enfrentar Alemanha, Espanha ou a Bélgica.

Local: Estádio Education City (caso se classifique em primeiro do grupo) ou Estádio Al Thumama (segundo do grupo G)

Horário: 12h (horário de Brasília)

Semifinal - 13/12 ou 14/12

A última vez que o Brasil chegou às semifinais da Copa do Mundo foi em 2014 - 7 a 1 para a Alemanha. Como uma das seleções favoritas na edição deste ano, a seleção poderá ter um duelo com a Argentina, caso as equipes avancem em suas chaves.

Local: Estádio Lusail (caso se classifique em primeiro do grupo) ou Estádio Al Bayt (segundo do grupo G)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Final - 18/12

Em busca do hexacampeonato, a grande final do Mundial do Catar será disputado no Estádio Lusail - o mesmo local da estreia da seleção no Mundial.

Local: Estádio Lusail

Horário: 12h (horário de Brasília)