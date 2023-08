CBF anuncia palco da estreia de Fernando Diniz no comando da seleção brasileira

A seleção brasileira já tem data e local definidos para começar a trajetória rumo ao hexacampeonato da Copa do Mundo. A CBF divulgou, nesta segunda-feira, que o primeiro jogo das Eliminatórias será realizado dia 8 de setembro no Estádio Olímpico do Pará - Jornalista Edgar Proença (Mangueirão), em Belém. O adversário será a Bolívia.

Este será o primeiro compromisso de Fernando Diniz à frente da seleção pensando no Mundial de 2026, que será realizado no México, Estados Unidos e Canadá. O técnico do Fluminense, entretanto, não deve estar à frente da equipe quando a competição chegar, visto que a CBF garante ter acordo com Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid e que deve cumprir seu contrato com os espanhóis até o fim: junho de 2024.

O duelo com a Bolívia em setembro marca o primeiro compromisso da equipe nacional no Mangueirão desde 2011, quando venceu a Argentina por 2 a 0 pela Supercopa das Américas. Desde então, o local passou por reformas e ampliou sua capacidade para 50 mil torcedores, além de ter mudanças no gramado no padrão Fifa, aperfeiçoou protocolos de segurança e investiu na infraestrutura ao redor, com bares e restaurantes. O estacionamento agora comporta 9 mil veículos. Transformou-se numa verdadeira arena. A Conmebol fez inspeções e validou o palco da partida.

Fernando Diniz conhece local onde comandará a seleção pela primeira vez. Foto: Rodrigo Ferreira/CBF

“Vamos buscar ao longo dessa eliminatória questões que consideramos prioritárias, como deslocamento dos jogadores, desgaste da equipe, menor distância entre os locais das partidas, infraestrutura que traga conforto e segurança para toda a delegação” disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, em nota oficial. “Não será analisado um jogo isoladamente, e sim a melhor composição do conjunto das partidas”, completou.