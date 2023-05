Brasil ou Real Madrid? Ancelotti dá ultimato e revela quem treinará na próxima temporada

Carlo Ancelotti, o treinador mais cotado para assumir a seleção brasileira após a saída de Tite, frustrou os planos da CBF e garantiu permanência no Real Madrid. Em entrevista coletiva realizada neste sábado, 20, ele reafirmou que tem contrato até 2024 e deseja continuar à frente do clube espanhol, pelo qual conquistou duas Liga dos Campeões da Europa, mas que sofreu um baque grande ao ser eliminado pelo Manchester City nas semifinais da atual edição, perdendo de 4 a 0.

Naturalmente, após esse resultado, muito se especulou se havia chegado ao fim o ciclo do italiano por lá, já que conquistou tudo o que podia por lá e a competição europeia era a última que o Real ainda disputa, pois o Barcelona já assegurou o título do Campeonato Espanhol. Caso a mais recente declaração não seja um blefe, sua história em Madri não acabou e será hora da CBF focar em outros nomes.

Carlo Ancelotti abraça Pep Guardiola, que o eliminou da Liga dos Campeões de 2022-2023 e colocou seu futuro no Real Madrid em xeque. Foto: Adam Vaughan/EFE/EPA

Ao ser questionado sobre seu futuro, Ancelotti revelou que se encontrou com a diretoria dos merengues, que deu respaldo para sua continuidade. “Me encontrei com Florentino Pérez (presidente) e ele segue me apoiando e confiando em mim”, disse o treinador. “O clube me garantiu que continuarei, o mundo inteiro sabe que tenho contrato aqui e eu quero continuar”, complementou.

Apesar de não ter sido campeão continental e nem da liga nacional, ele não acha que tenha sido um temporada ruim do Real Madrid, que ainda rendeu frutos. “Poderia ter sido melhor, mas foi boa”, comentou. “É claro que não estamos satisfeitos com a La Liga, mas lutamos até o fim nas outras competições e vencemos três delas (Mundial de Clubes, Copa do Rei e Supercopa da UEFA)”.

Com a recusa de Ancelotti se confirmando, os olhos da CBF se voltam para outros técnicos. Dos estrangeiros, já foram especulados Luis Enrique, ex-Barcelona e seleção espanhola, Zinedine Zidane, ex-Real Madrid, Abel Ferreira, do Palmeiras, e Jorge Jesus, ex-Flamengo e em fim de contrato no Fenerbahçe, da Turquia.

Dentre os brasileiros, o único que parece ter uma chance real é Fernando Diniz, atualmente no Fluminense e com um estilo de jogo que agrada à entidade. Dorival Júnior, do São Paulo e atual campeão da Libertadores e Copa do Brasil pelo Flamengo, também chegou a ser comentado, mas, como recém chegou ao clube paulista, não deve mais estar nos planos.