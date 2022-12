Pela segunda vez na história, e após 36 anos, a seleção brasileira perde uma disputa por pênaltis na Copa do Mundo. A eliminação para a Croácia, após abrir vantagem na prorrogação e permitir o empate. Esta foi a quinta partida de mata-mata da seleção brasileira que foi decidida nos pênaltis em um Mundial. Nas últimas quatro, foram três vitórias e um empate.

Diante da Croácia, Pedro e Casemiro converteram as penalidades da seleção brasileira; Rodrygo parou em Livaković e Marquinhos acertou a trave. Todos os jogadores croatas converteram suas penalidades, que terminou em 4 a 2: Vlasic, Majer, Modric e Orsic. Foi a 33ª disputa de pênaltis em Copas do Mundo.

Doha (Qatar), 09/12/2022.- Goalkeeper Dominik Livakovic of Croatia celebrates after winning the FIFA World Cup 2022 quarter final soccer match between Croatia and Brazil at Education City Stadium in Doha, Qatar, 09 December 2022. (Mundial de Fútbol, Brasil, Croacia, Catar) EFE/EPA/Friedemann Vogel Foto: EFE / EFE

Algoz do Brasil, a Croácia nunca perdeu uma disputa de pênaltis em Copas. Foram quatro decisões - duas em 2018, contra Dinamarca e Rússia, e duas em 2022, diante do Japão e Brasil.

A primeira partida de mata-mata do Brasil que foi decidida nos pênaltis foi diante da França, em 1986, pelas quartas de final. Na ocasião, o roteiro foi semelhante ao da Copa de 2022: a seleção brasileira abriu o placar com Careca, mas permitiu o empate francês, com Platini. Zico desperdiçou um pênalti ainda no tempo normal para garantir a classificação brasileira; Julio César e Sócrates, em sua última Copa, perderam na disputa por penalidades máximas.

Desde então, o Brasil teve outras três partidas decididas nos pênaltis. Em 1994, na final com a Itália, em 1998, na semifinal contra a Holanda, e em 2014, nas oitavas de final diante do Chile. Em todas essas partidas a seleção brasileira seguiu em frente na competição. Contra Itália, no tetracampeonato, foi a primeira final de Copa do Mundo decidida nas penalidades máximas.

Disputas por pênaltis em Copas do Mundo

A disputa por pênaltis, em caso de empate após os 90 minutos e a prorrogação, foi introduzida na Copa do Mundo a partir de 1978. Antes disso, em caso de empate após 120 minutos, uma partida extra seria disputada entre as seleções - chamada de “Replay”. Antes da adoção dessa regra, aconteceram 77 partidas de mata-mata, dos quais apenas quatro precisaram do recurso da partida extra para definir o classificado. Todas aconteceram entre 1934 e 1938, quando não houve fase de grupos no Mundial.

O Brasil disputou, em 1938, sua única partida “replay” da história. Após empate em 1 a 1 com a Checoslováquia, com gol de Leônidas, a seleção brasileira venceu o segundo jogo, por 2 a 1, também com gol do “Diamante Negro”.

A primeira partida de Copa do Mundo decidida nos pênaltis foi em 1982, quatro anos após a adoção da regra. A Alemanha Ocidental se classificou na disputa das penalidades máximas após empate em 3 a 3 com a França, no tempo normal e prorrogação.

A medida foi proposta em 1970 na International Board, órgão que regulamenta as regras do futebol. Em 1976, na Eurocopa, a final entre Checoslováquia e Alemanha Ocidental experimentou a disputa por penalidades máximas antes do Mundial. Os checos foram campeões.

A Copa do Mundo de 1994 foi a primeira em que uma final foi decidida nas penalidades máximas. Foto: Luca Bruno/AP

Apenas duas finais de Copas foram decididas nos pênaltis, ambas envolvendo a Itália. Contra o Brasil, em 1994, e Alemanha, em 2006. A primeira terminou com o tetracampeonato da seleção brasileira, enquanto os italianos se sagraram campeões na segunda.

Confira todas as decisões de pênaltis da seleção brasileira em Copas

1986 - França 1 (4) x (2) 1 Brasil (quartas de final)

1994 - Brasil 0 (3) x (2) 0 Itália (final)

1998 - Brasil 1 (4) x (2) 1 Holanda (semifinal)

2014 - Brasil 1 (3) x (2) 1 Chile (oitavas de final)

2022 - Croácia 1 (4) x (2) 1 Brasil (quartas de final)