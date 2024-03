Brasil conhece adversárias do futebol feminino na Olimpíada de Paris; confira

A seleção brasileira feminina terá uma chave complicada nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, na qual buscará a inédita medalha de ouro. As comandadas de Arthur Elias, que acompanhou o sorteio presencialmente, caíram no Grupo C, ao lado da campeã da Copa do Mundo, a Espanha, além de Japão e África 1, a adversária da estreia (Zâmbia ou Marrocos).

O sorteio contou com a presença de Didier Drogba, astro da seleção da Costa do Marfim. E confirmou a França como cabeça de chave do Grupo A - vai encarar Colômbia, Canadá e Nova Zelândia. Os Estados Unidos ficaram no topo da chave B e a Espanha no C.

Saint-denis (France), 20/03/2024.- Former Canadian soccer player Stephanie Labbe (L) and former Ivory Coast soccer player Didier Drogba (R) stand on the stage during the draw of the Olympic Soccer Tournaments in Paris, France, 20 March 2024. The Paris 2024 Olympic Games will take place from 26 July to 11 August 2024. (Costa de Marfil, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT Foto: EFE / EFE

PUBLICIDADE Pelo regulamento do sorteio, não poderiam ter dois representantes da Europa em um mesmo grupo, tampouco duas equipes da Concacaf. O Brasil estava no pote 3, ao lado de Colômbia e Austrália. No 1 Figuravam França, Espanha e Estados Unidos, com Alemanha, Japão e Canadá no 2 e, por fim, Nova Zelândia, e dois africanos ainda indefinidos no 4. Por causa do sorteio dirigido, a Alemanha, primeira escolhida do pote 2, foi direcionada para a chave B, ao lado dos Estados Unidos, África 2 (Nigéria ou África do Sul) e Austrália. Com Canadá ficando ao lado da França e o Japão na chave da Espanha, rival da estreia.

O Brasil foi o último sorteado do pote 3. E, automaticamente, já foi para o Grupo C, com espanholas e japonesas. No fim, ainda ficou definido a rival da estreia: a representante 1 do continente africano.

CHAVE MASCULINA

A Fifa abriu as atividades com o sorteio dos grupos do futebol masculino, no qual o atual bicampeão Brasil ficou fora após decepcionar na fase final do Pré-Olímpico. E com as mesmas regras do feminino, impedindo rivais do mesmo continente juntos.

A França foi a cabeça de chave do Grupo A, ao lado de Estados Unidos, um rival que ainda será definido em repescagem mundial e a Nova Zelândia. No Grupo B estão Argentina, Marrocos, África 3 e Ucrânia; enquanto a chave C é composta por África 2, Espanha, Egito e República Dominicana; e o D conta com África 1, Paraguai, Mali e Israel.