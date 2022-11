Memes refletem clima de tensão em Brasil x Suíça na Copa do Mundo; confira os melhores

A busca pelo hexacampeonato da Copa do Mundo continua no Catar. Após vitória contra a Sérvia, o Brasil encara a Suíça, em partida que pode garantir a vaga nas oitavas de final. Sem Neymar e Danilo, fora do jogo por lesão, Tite conta com Vini Jr., Raphinha e Richarlison, autor dos dois gols no primeiro - um deles de voleio, para ampliar o placar.

Em clima de tensão pela segunda partida, o Estadão faz um levantamento dos memes da repercussão da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Principal nome da seleção brasileira na vitória contra a Sérvia, Richarlison é o homem a ser parado pela defesa suíça. No melhor estilo “Pegue o Pombo”, Murat Yakin deve ter passado recomendações especiais para seus jogadores - ou, ao menos, deveria.

sem meme tô indo dormir assim pq HOJE TEM BRASIL pic.twitter.com/hoT6fPb6u6 — ket⁷🇧🇷 (@ketcpadilha) November 24, 2022

JÁ ACORDEI NESSE NÍVEL:



BRASIL SIL SIL SIL/ Seleção Brasileira/ 3x1 Brasil



ME SIGA PARA MAIS CONTEÚDOS RUMOS AO HEXA pic.twitter.com/bRsCyV3D7w — Srta. Selecionada Memes (@SraSelecionada) November 24, 2022

Em véspera de jogo da seleção brasileira, é difícil dormir direito. Com o coração a mil, a torcida torce pela segunda vitória consecutiva do Brasil em Copas - desde 2010, a seleção não vence as duas primeiras partidas de uma Copa.

corrente de oração: 🙌🏻



🇧🇷 🕯

🕯 🇧🇷



🇧🇷 o brasil vai 🕯

ganhar no

🕯 segundo tempo 🇧🇷



🇧🇷 🕯 — iti malias 🇧🇷 (@itimaliasof) November 28, 2022

O primeiro tempo de Brasil e Suíça refletiu a expectativa que se foi criada fora de campo. Sem Neymar, a seleção teve dificuldades de chegar ao ataque - e a Suíça trazia perigo nas jogadas aéreas. Só com calmante para o torcedor conseguir aguentar o jogo.

Juro pra vcs que eu tô enxergando o jogo bem assim.

Vini Jr não consegue passar de jeito nenhum, lado direito não funciona… BORA BRASIL, PORRA #FIFAWorldCupQatar2022 #BRASUI pic.twitter.com/e4YjK8n42h — Ray brasileirah ⭐️ (@ray_cristina_) November 28, 2022

Enquanto o Brasil tenta chegar ao gol, a Suíça parece se defender com mais do que 11 homens em campo. Alguns internautas brincaram sobre isso nas redes sociais, com os jogadores de vermelho em todos os setores do campo.

sheik esqueceu de pagar a conta de luz kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/IgGUoQ0reG — Central do RB Bragantino (@CentralDoBraga) November 28, 2022

O vecna apagou a luz do estádio pic.twitter.com/CwWnxJvlG1 — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) November 28, 2022

Na reta final do primeiro tempo, em um escanteio do Brasil, a luz acabou no Estádio 974. Alguns internautas brincaram com a situação. Será que o sheik esqueceu de pagar a conta de luz no Catar ou alguém apagou a luz propositalmente?

Absurdo esse impedimento do Richarlison, hein...



VAR prejudicando o Brasil claramente 👀#Qatar2022 #EsportudoNaCopa pic.twitter.com/dVixOK0yl3 — Goleada Info 🏆🇧🇷 (@goleada_info) November 28, 2022

CASEMIRO TRANSMITINDO A COPA E FAZENDO GOL, O HOMEM É UM MONSTRO — Patricia Gomes (@patricia_gomes) November 28, 2022

Casemiro polivalente! Nas redes sociais, usuários brincam sobre a semelhança do nome do herói brasileiro contra a Suíça e o streamer Casimiro Miguel.