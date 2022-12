Brasil x Uruguai: histórico de confrontos tem 38 vitórias da seleção brasileira ante 20 derrotas

Com a vitória do Uruguai na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar, o time pode enfrentar o Brasil nas oitavas de final, na próxima segunda-feira, 5. O histórico do confronto entre as seleções tem um total de 78 partidas, sendo 38 vitórias do Brasil, 20 empates e 20 vitórias do Uruguai.

O saldo de gols entre os dois times é favorável ao Brasil, que marcou 142 ante 98 do Uruguai. Com isso, a seleção brasileira tem 44 gols a mais do que a provável rival no Mundial.

Em 2021, o último jogo contra o Uruguai terminou com vitória tranquila do Brasil por 4 x 1. Em 2020, o placar foi 2 x 0 para a seleção brasileira.

Arrascaeta foi o autor de dois gols do Uruguai contra Gana Foto: PHILIP FONG / AFP

Gana era a seleção mais provável a avançar na Copa do Mundo e jogar contra a seleção brasileira, mas o craque do Flamengo Arrascaeta marcou dois gols contra Gana logo no primeiro tempo do jogo. O time ganês jogava pelo empate, uma vez que o Uruguai estava na lanterna do Grupo H, que tem também Portugal e Coreia do Sul.

O histórico de jogos entre Brasil e Gana é mais favorável do que nos confrontos contra o Uruguai. Teve até goleada. Em 1996, sob comando de Zagallo, a seleção brasileira fez 8 a 2 contra Gana em um amistoso.