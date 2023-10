Diniz decide fazer mudanças na seleção brasileira e barra titular; confira escalação provável

O técnico Fernando Diniz promoveu mudanças na equipe titular da seleção brasileira no treino realizado neste domingo, em Montevidéu, no Uruguai. Em preparação para enfrentar a equipe da casa, na terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, o treinador barrou Richarlison, deu chance a Gabriel Jesus e apresentou novidades na defesa.

Richarlison vive jejum de gols pela seleção neste ano, ainda sem balançar as redes tanto em amistosos quanto em jogos das Eliminatórias. Longe de agradar nas últimas partidas, o atacante pode começar o jogo de terça no banco de reservas. Gabriel Jesus treinou em seu lugar neste domingo, no estádio Campeon Del Siglo, e pode estar entre os 11, formando trio de ataque com Rodrygo e Vinicius Júnior.

Na defesa, Diniz mudou as laterais. Yan Couto vai atuar na lateral-direita, na vaga do lesionado Danilo. O titular deixou o gramado no decorrer do empate com a Venezuela na quinta, quando foi substituído justamente por Couto. Agora, o jovem lateral, de 21 anos, tem tudo para ser o titular da posição na terça, na capital uruguaia.

Fernando Diniz terá de fazer mudanças na seleção de olho no jogo mais difícil até aqui. Foto: Matilde Campodonico/ AP

A maior surpresa aconteceu na outra lateral. Diniz sacou Guilherme Arana e testou Carlos Augusto, outro que foi convocado de última hora em razão das seguidas baixas precoces do time por lesão. Se for mantido entre os 11, ele estreará na seleção logo como titular, na terça.

No meio-campo, Casemiro treinou normalmente, após ser poupado na atividade de sábado. Assim, é quase certa a presença do volante na partida contra o Uruguai. Desta forma, a seleção treinou neste domingo com Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vinicius Júnior e Gabriel Jesus.

Diniz tem mais um treino, marcado para esta segunda-feira, para definir os 11 titulares para a partida válida pela quarta rodada das Eliminatórias.