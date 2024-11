O Brasil não conseguiu fazer uma exibição consistente nesta quinta-feira, no Estádio Monumental de Maturín, e ficou no empate por 1 a 1 com a seleção venezuelana pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Raphinha inaugurou o marcador em cobrança de falta, mas Segovia fez um golaço e deixou tudo igual para os donos da casa.

PUBLICIDADE A seleção brasileira teve uma atuação oscilante. Se no primeiro tempo houve superioridade clara dos comandados de Dorival, na segunda parte, especialmente nos minutos iniciais, o que se viu foi um time desnorteado. Dorival Júnior também pecou por tardar nas substituições. Vini Jr. se mostrou mais participativo, mas, quando pôde fazer a diferença, falhou nas tomadas de decisão e na cobrança de pênalti. O time de Dorival Júnior não teve uma atuação convincente, mas não retrocedeu. A verdade é que as vitórias sobre os lanternas Peru e Chile, em outubro, não podem servir de parâmetro. Diante da Venezuela, a seleção trafegou por uma linha tênue e esteve perto da vitória e da derrota repetidas vezes. Esse desencaixe pode ser comum no futebol, contudo, em se tratando de seleção brasileira, não pode ser visto como trivial. É necessário corrigir o rumo mesmo que a classificação para o Mundial não se torne motivo de preocupação.

Com o resultado em Maturín, a seleção brasileira sobe provisoriamente para a terceira posição, com 17 pontos, mas pode ser superada pelo Uruguai, que joga nesta sexta, em Montevidéu, às 21h, com a Colômbia.

Próximo jogo do Brasil

A seleção brasileira volta a atuar na terça-feira, às 21h45, diante do Uruguai, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Já a Venezuela visita o Chile, em Santiago, no mesmo dia, às 21h.

Vinícius Júnior lamenta pênalti perdido durante jogo com a Venezuela, em Maturín. Foto: Ariana Cubillos/AP

Brasil leva sustos, mas é melhor com Vini Jr e Raphinha no 1º tempo

No início da partida, a seleção brasileira viu os donos da casa pressionarem no campo de ataque. Mas não demorou para os venezuelanos mostrarem suas fragilidades. Vinícius Júnior construiu uma jogada após retomar a posse de bola, mas pecou ao não finalizar de frente para o goleiro e optar pelo passe para Raphinha, que isolou a finalização. A partida parelha deixou o confronto animado, com chances boas de parte a parte.

Aos poucos, a seleção brasileira passou a se impor em campo e comandar as ações ofensivas. Comandados de Dorival acumularam grandes lances, mas esbarraram no goleiro e na trave. No entanto, a defesa do Brasil cometeu deslizes que permitiram aos venezuelanos levar muito perigo.

O jogo persistiu tendo o Brasil como protagonista. Com bola rolando, o gol não aconteceu. Com bola parada, a seleção pôde comemorar. Aos 42 minutos, Raphinha cobrou falta no ângulo superior esquerdo do goleiro venezuelano, a bola tocou na trave antes de entrar e colocar a seleção brasileira em vantagem.

Raphinha e Vinícius Júnior foram os protagonistas da seleção brasileira. Foto: Ariana Cubillos/AP

A Venezuela mostrou, no primeiro tempo, futebol capaz de causar problemas para o Brasil, mas a seleção conseguiu exibir um estilo mais dinâmico do que nas últimas apresentação. Vinícius Júnior teve papel mais participativo, fator crucial para que essa mudança ocorresse.

Brasil se perde em campo no 2º tempo e Venezuela aproveita

Para o segundo tempo, o técnico da Venezuela optou por sacar Murillo e colocar em campo o jovem Segovia, de 21 anos, que veste a 10. Com menos de um minuto em campo, ele provou o porquê do número da camisa. Os donos da casa tramaram jogada pela esquerda, Segovia recebeu passe na medida para um lindo chute de fora da área, indefensável para o goleiro Ederson.

Telasco Segovia comemora golaço pela Venezuela diante do Brasil pelas Eliminatórias da Copa. Foto: Federico Parra/AFP

O Brasil passou a jogar de maneira individualista e demonstrou estar perdido em campo. As construções em conjunto se perderam e deixaram a Venezuela mais à vontade em campo. No entanto, a sorte também parecia estar ao lado da seleção brasileira. Em mais uma jogada individual, Vini partiu em velocidade pela esquerda e foi derrubado dentro da área pelo goleiro Romo. O árbitro marcou o pênalti com o auxílio do VAR. O atacante do Real Madrid cobrou muito mal, no meio do gol, e facilitou a defesa do arqueiro venezuelano.