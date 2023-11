Brasil x Argentina: onde assistir, horário e escalação das seleções

A seleção brasileira enfrenta a Argentina nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com o “dinizismo” em crise, o Brasil vai precisar derrotar a atual campeã mundial para findar a sequência negativa na competição e não correr o risco de ficar fora da zona de classificação. O clássico pode marcar, ainda, a última partida de Lionel Messi no País.

Sem vencer há três partidas, a seleção vive o seu pior momento desde que o técnico Fernando Diniz assumiu interinamente o comando da equipe, acumulando o cargo com o seu trabalho no Fluminense, enquanto a CBF aguarda por Carlo Ancelotti. Depois de estrear com goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia e vencer por 1 a 0 o Peru, o time brasileiro empatou com a modesta Venezuela, em casa, por 1 a 1, e amargou derrotas fora de casa para Uruguai (2 a 0) e Colômbia (2 a 1). Foi a primeira vez na história que o Brasil perdeu duas partidas consecutivas em Eliminatórias.

Em oito jogos disputados em 2023, três sob o comando do técnico do time sub-23 Ramon Menezes, a seleção brasileira já foi derrotada quatro vezes. A última vez que o Brasil perdeu o mesmo número de partidas em um único ano foi em 2003, logo após a conquista do penta. Se perder a quinta, diante da Argentina, vai igualar uma marca que não ocorre desde 1968.

Brasil e Argentina se enfrentam no Maracanã pelas Eliminatórias da Copa. Foto: Arte/Estadão

A necessidade de vitória diante de Messi também se deve ao risco de a seleção terminar a Data Fifa fora do G-6 para a Copa de 2026. Na quinta posição, com sete pontos, o Brasil pode cair para sétimo se, além de não fazer o dever de casa, o Paraguai derrotar a Colômbia, e o confronto entre Equador e Chile não terminar empatado. O time brasileiro saiu da zona de classificação pela última vez em 2016, quando o técnico era Dunga. Os resultados negativos culminaram na demissão do treinador, com Tite sendo contratado para assumir a vaga.

A fase ruim da seleção coincide com uma queda de rendimento do setor defensivo. Junto com o Chile, o Brasil tem a segunda pior defesa das Eliminatórias, com seis gols sofridos em cinco jogos — a Bolívia é a pior, tendo sido vazada 11 vezes. Diante da Colômbia, o Brasil foi amassado no segundo tempo, com o adversário finalizando incríveis 23 vezes até virar o placar. Foi a primeira vitória colombiana sobre o time brasileiro na história em uma classificatória de Copa.

Além do desajuste defensivo, Diniz encontra dificuldades para implementar sua filosofia. Se o Flu conquistou a inédita Libertadores jogando por música, com variações de posicionamento e uma equipe ofensiva, que chegou a atuar com quatro atacantes, a seleção é o oposto. O time tem dificuldades em desenvolver jogadas contra defesas sólidas e parece ainda não ter assimilado o estilo do treinador, característico pela posse de bola e constante movimentação dos atletas. Nem mesmo a entrada do volante André, seu homem de confiança no tricolor carioca, ajudou a melhorar a equipe.

Sem Neymar, fora por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo, a seleção também perdeu Vini Jr. por contusão e deve ter mudanças no ataque para o duelo com a Argentina. A comissão técnica aguarda para saber se Gabriel Jesus, que foi convocado enquanto ainda se recupera de um problema na coxa, terá condições de jogo. Caso contrário, João Pedro, do Brighton, e Endrick, joia de 17 anos do Palmeiras, disputam a vaga. Na lateral-esquerda, Carlos Augusto, da Inter de Milão, ganha o lugar de Renan Lodi, do Olympique de Marselha.

BRASIL X ARGENTINA: TUDO SOBRE O JOGO PELAS ELIMINATÓRIAS DA COPA

DATA : 21/11 (terça-feira).

: 21/11 (terça-feira). LOCAL : Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). HORÁRIO : 21h30 (horário de Brasília).

: 21h30 (horário de Brasília). ARBITRAGEM: Piedro Maza (CHI)

ONDE ASSISTIR BRASIL X ARGENTINA AO VIVO

Globo

SporTV

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO BRASIL

BRASIL - Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Técnico: Fernando Diniz.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DA ARGENTINA

ARGENTINA - Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul (Paredes), Enzo Fernández e Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez (Lautaro Martínez) e Di Maria. Técnico: Lionel Scaloni.

