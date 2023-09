Brasil x Bolívia: onde assistir, horário e escalação das equipes

A caminhada para a Copa do Mundo de 2026 vai começar. Nesta sexta-feira, 8, a seleção brasileira entra em campo pela primeira vez pelas Eliminatórias Sul-Americanas e terá a Bolívia pela frente, às 21h45 no estádio do Mangueirão, em Belém. O jogo marca o retorno de Neymar e o início da era Fernando Diniz.

Três treinos. Foi esse o período de preparação com os 23 convocados que Fernando Diniz teve com a seleção brasileira antes da sua primeira partida como treinador da equipe. Mesmo não tendo confirmado os titulares, o Brasil deve ter em campo a volta de Neymar após mais de 270 dias afastado.

Pelo lado da Bolívia, o grande objetivo é conseguir voltar a um Mundial após 32 anos. Com o aumento para 48 seleções participantes, os bolivianos acreditam que conseguirão a vaga com as partidas em seu país, que são disputadas na altitude. Para isso, a seleção também confia muito em Marcelo Moreno, seu maior artilheiro na história.

Brasil x Bolívia - Eliminatórias para a Copa do Mundo Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL: Belém, Brasil

ESTÁDIO: Estádio Mangueirão.

DATA: 08/09/2023.

HORÁRIO: 21h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

TV Globo (TV Aberta)

SporTV (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

BRASIL : Éderson, Danilo, Marquinho, Gabriel Magalhães e Caio Henrique; Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar e Rodrygo; Raphinha e Richarlison. Técnico: Fernando Diniz.

: Éderson, Danilo, Marquinho, Gabriel Magalhães e Caio Henrique; Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar e Rodrygo; Raphinha e Richarlison. Fernando Diniz. BOLÍVIA: Carlos Lampe; Daniel Medina, Adrián Justino, Leonardo Zabala e Carlos Fernández; Danny Bejarano, James Arrascaita, Miguel Terceros, Luciano Ursino e Jeyson Chura; Marcelo Moreno. Técnico: Gustavo Costas.

ÚLTIMOS RESULTADOS: