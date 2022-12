Brasil x Coreia do Sul terá arbitragem de francês que apitou final da Liga dos Campeões

A Fifa escalou o francês Clément Turpin, árbitro da final da última Liga dos Campeões, para apitar o jogo entre Brasil e Coreia do Sul, marcado para as 16 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Os também franceses Nicolas Danos e Cyril Gringore atuarão como assistentes, e o sérvio Slavko Vincic será o quarto árbitro.

A partida da seleção brasileira no Stadium 974 será a terceira desta Copa do Mundo com arbitragem de Turpin, que reencontrará a Coreia do Sul depois de ter apitado o empate sem gols da equipe oriental com o Uruguai, na primeira rodada. Depois, o francês foi o juiz da vitória por 2 a 1 do Senegal sobre o Equador, na rodada final.

Turpin no duelo entre Equador e Senegal pelo Grupo A da Copa do Mundo de 2022. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters

No primeiro semestre deste ano, Clément Turpin liderou a equipe de arbitragem da final da Liga dos Campeões de 2021/2022, vencida por 1 a 0 pelo Real Madrid em duelo com o Liverpool. O gol foi marcado por Vinícius Junior, que estará no Stadium 974 na terça-feira, assim como Eder Militão, Casemiro e Rodrygo, também presentes na decisão do torneio europeu pelo time merengue.

Turpin trabalhou em quatro jogos da Liga dos Campeões da atual temporada, um deles na fase preliminar, e em 14 do Campeonato Francês. Também foi escalado pela Uefa para apitar dois jogos da Liga das Nações: a goleada por 4 a 0 sofrida pela Inglaterra diante da Hungria e a vitória por 2 a 1 da Suíça sobre a Espanha.