Brasil x EUA: onde assistir, horários e escalações das seleções para a final da Copa Ouro

A seleção feminina de futebol joga a final da Copa Ouro da Concacaf neste domingo, dia 10, contra os Estados Unidos, Snapdragon Stadium, em San Diego, às 21h15 (horário de Brasília). O Brasil está invicto na competição e busca o título inédito. Se vencer, será a primeira conquista de Arthur Elias no comando da equipe.

PUBLICIDADE O treinador ex-Corinthians assumiu a seleção feminina depois da saída de Pia Sundhage, em setembro do ano passado. A mudança veio depois de uma fraca campanha na Copa do Mundo, em que o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos. Nos primeiros desafios, Arthur Elias voltou a chamar Cristiane, centroavante escanteada por Pia. Ele também aproveitou para fazer testes e “descobriu” o talento de Priscila, de apenas 19 anos. Esta Copa Ouro é a primeira que conta com equipes da Conmebol. Além do Brasil, participaram também Argentina e Colômbia, ambas eliminadas nas quartas de final. A seleção brasileira chega na final com 100% de aproveitamento, 15 gols feitos e apenas um sofrido. O torneio serve como preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, que ocorrem em julho. São permitidas 18 jogadoras nas Olimpíadas, e Arthur Elias vai precisar peneirar o grupo.

Copa Ouro pode representar o primeiro título de Arthur Elias no comando da seleção feminina. Foto: Leandro Lopes/CBF

No torneio, o técnico não conta com Cristiane e Marta. Por outro lado, tem nomes experientes como a atacante Debinha. Além dela, Ary Borges, que fez boa Copa, Duda Sampaio e Bia Zaneratto são outros nomes fortes do time titular. A zagueira Rafaelle não joga a final depois de ter sofrido uma fratura no pé esquerdo.

Do outro lado, os Estados Unidos também vivem uma renovação. Após o fracasso na Copa do Mundo, caindo nas oitavas de final diante da Suécia, Twila Kilgore assumiu interinamente. Ela comanda a equipe, mas, a partir de junho, Emma Hayes será a comandante. Até lá, Emma continua no cargo de técnica do Chelsea, uma das equipes de futebol feminino mais fortes no mundo.

BRASIL X EUA: SAIBA TUDO SOBRE A FINAL DA COPA OURO

DATA: 10/03 (domingo).

10/03 (domingo). HORÁRIO: 22h15 (horário de Brasília).

22h15 (horário de Brasília). LOCAL: Snapdragon Stadium, em San Diego.

ONDE ASSISTIR A BRASIL X EUA AO VIVO

ESPN 4 (TV fechada)

Star+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE BRASIL E ESTADOS UNIDOS

BRASIL: Luciana, Antônia, Lauren e Thaís Ferreira (Tarciane); Adriana, Duda Santos, Duda Sampaio, Ary Borges e Yasmin; Bia Zaneratto e Debinha. Técnico: Arthur Elias

Luciana, Antônia, Lauren e Thaís Ferreira (Tarciane); Adriana, Duda Santos, Duda Sampaio, Ary Borges e Yasmin; Bia Zaneratto e Debinha. Arthur Elias EUA: Alyssa Naeher, Emily Fox, Naomi Girma, Tierna Davidson e Jenna Nighswonger; Lindsey Horan, Samantha Coffey e Korbin Albert; Alex Morgan, Trinity Rodman e Jaedyn Shaw. Técnica: Twila Kilgore.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BRASIL E ESTADOS UNIDOS