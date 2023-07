Brasil x França: onde assistir, horário e escalação das equipes no jogo da Copa do Mundo feminina

O Brasil enfrenta a França pela segundada rodada da fase de grupos do Mundial Feminino de 2023. O jogo, válido pelo Grupo F, ocorre neste sábado, dia 28, às 7h (de Brasília), no Estádio de Brisbane, na Austrália.

Em 20 anos de disputa entre as duas seleções, a canarinho jamais bateu as francesas. São 11 encontros, com cinco vitórias europeias e seis empates. Buscando quebrar o tabu, o time de Pia Sundhage aposta na animação após a ótima primeira exibição no torneio para surpreender as rivais. Marta, que Pia garantiu estar “100% pronta”, deve começar no banco mais uma vez e é possível que Geyse assuma a titularidade no lugar de Bia Zaneratto.

Brasil e França em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo feminina de 2019. A seleção brasileira foi eliminada na prorrogação. Foto: Lucy Nicholson/Reuters

Já a França busca mostrar a que veio depois de amargar um empate sem gols contra a Jamaica. Em um ciclo assombrado por lesões, a capitã e principal jogadora da equipe, Wendie Renard, é dúvida para a partida. Ela saiu da primeira rodada sentindo dores na panturrilha e chegou a treinar sozinha por alguns dias, mas voltou aos trabalhos em equipe na véspera da partida. A comissão técnica francesa, no entanto, mantém o mistério.

BRASIL X FRANÇA

DATA : 29/07/2023 (sábado)

: 29/07/2023 (sábado) HORÁRIO : 7h00 (horário de Brasília).

: 7h00 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio de Brisbane, na Austrália.

ONDE ASSISTIR

Globo (TV Aberta)

SporTV (TV Fechada)

CazéTV (Streaming)

ESCALAÇÕES DAS EQUIPES

BRASIL : Letícia; Antonia, Kathellen, Rafaelle e Tamires; Luana Bertolucci, Ary Borges, Kerolin e Adriana; Debinha e Geyse. Técnica : Pia Sundhage.

: Letícia; Antonia, Kathellen, Rafaelle e Tamires; Luana Bertolucci, Ary Borges, Kerolin e Adriana; Debinha e Geyse. : Pia Sundhage. FRANÇA: Magnin, Lakrar, Renard, Cascarino, Karchaoui, Toletti, Geyoro, Matéo, Majri, Diani e Le Sommer. Técnico: Hervé Renard.

QUEM APITA?

ÁRBITRO: Kate Jacewicz (AUS)

ÚLTIMOS RESULTADOS

