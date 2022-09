Brasil x Gana: escalação das equipes, onde assistir e horário do amistoso da seleção

A seleção brasileira enfrenta Gana, nesta sexta-feira, às 15h30 (horário de Brasília), em seu penúltimo compromisso antes da Copa do Mundo do Catar. Para isso, Tite trará novidades para o gramado do estádio Océane, em Le Havre, na França. Além de promover jogadores poucos utilizados ao longo do ciclo, o treinador optará por uma escalação extremamente ofensiva diante dos africanos.

Os ganeses, por sua vez, voltam à Copa do Mundo após ficarem fora do torneio na Rússia, em 2018. A classificação foi dramática, após superar África do Sul e Nigéria de maneira polêmica. Agora, a equipe precisa ganhar rodagem diante de importantes adversários tal qual a seleção brasileira.

Brasil e Gana se enfrentam em amistoso nesta sexta.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo amistoso entre Brasil e Gana acontece nesta sexta-feira, às 15h30 (horário de Brasília), no estádio Océane, em Le Havre, na França.

ONDE ASSISTIR

O duelo entre as seleções brasileira e ganesa terá transmissão da Globo e do SporTV. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BRASIL: Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Vini Jr, Raphinha e Richarlison. Técnico: Tite.

GANA: Wollacott; Amartey, Djiku e Salisu; Lamptey, Partey, Iddrisu Baba, Andre Ayew e Mensah; Jordan Ayew e Iñaki Williams. Técnico: Otto Addo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Em seus últimos amistosos em junho, o Brasil bateu o Japão por 1 a 0 e goleou a Coreia do Sul por 5 a 1.

Na mesma Data Fifa, Gana teve quatro compromissos. Nas Eliminatórias da Copa das Nações Africanas, bateram Madagascar por 3 a 0 e ficaram no empate por 1 a 1 com a República Centro-Africana. Depois, participaram da Copa Kirin, no Japão, perdendo para os donos da casa por 4 a 1, mas ganhando do Chile, nos pênaltis (3 a 1), após empate no tempo normal da decisão de terceiro lugar.