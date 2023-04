Brasil x Inglaterra: onde assistir, horário e escalação das equipes para Finalíssima

Brasil encara a Inglaterra pela Finalíssima, decisão que reúne campeãs continentais da Eurocopa e Copa América, realizadas em 2022. O encontro também servirá de termômetro para a técnica da seleção brasileira Pia Sundhage na preparação para o grande evento do ano, a Copa do Mundo Feminina em julho. A Finalíssima ocorre no Estádio de Wembley, em Londres, nesta quinta-feira, às 15h45. É a primeira edição do torneio na modalidade feminina.

A seleção brasileira terá alguns desfalques importantes, como Marta, Duda Sampaio e Nycole, todas cortadas por lesão. Duda Santos, Luana e Andressa Alves foram chamadas para a lista final de comandadas por Pia Sundhage para a decisão. Ludmila, Lorena e Debinha também foram cortadas por lesão. É a penúltima partida da seleção antes da Copa do Mundo de 2023.

A Finalíssima é uma das iniciativas de intercâmbio firmadas entre Uefa e Conmebol para aproximar as entidades. A Confederação Sul-Americana tem buscado parcerias com outros continentes para elevar o nível de seu futebol masculino e feminino, de clubes e seleções.

Brasil x Inglaterra Finalíssima Foto: Arte/Estadão

Comandadas por Sarina Wiegman, eleita melhor técnica do mundo pela Fifa em 2017 e 2020, as Leoas jogam em casa em partida com lotação máxima. A equipe, no entanto, jogará sem a zagueira Millie Bright e a meia-atacante Fran Kirby, ambas lesionadas. A atacante Beth Mead, principal jogadora da seleção inglesa na conquista da Eurocopa, também se lesionou e não jogará a Copa do Mundo.

Brasil x Inglaterra

LOCAL : Estádio de Wembley, Londres, Inglaterra.

: Estádio de Wembley, Londres, Inglaterra. DATA : 6 abril de 2023.

: 6 abril de 2023. HORÁRIO: 15h45 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SBT (TV Aberta)

ESPN (TV Fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BRASIL : Letícia; Bruninha, Lauren, Rafaelle e Tamires; Ary Borges, Kerolin (Angelina); Nycole, Adriana, Geyse e Bia Zaneratto. Técnica : Pia Sundhage.

: Letícia; Bruninha, Lauren, Rafaelle e Tamires; Ary Borges, Kerolin (Angelina); Nycole, Adriana, Geyse e Bia Zaneratto. : Pia Sundhage. INGLATERRA: Mary Earps; Lucy Bronze (Jess Carter), Leah Williamson, Millie Bright e Alex Greenwood; Keira Walsh, Lauren James e Ella Toone; Georgia Stanway, Chloe Kelly e Alessia Russo. Técnica: Sarina Wiegman.

ARBITRAGEM

Árbitro: Stephanie Frappart (FRA)

Assistente 1: Elodie Copolla (FRA)

Assistente 2: Manuela Nicolosi (FRA)

Árbitro de vídeo (VAR): Jérôme Brisard (FRA)

ÚLTIMOS RESULTADOS

