Brasil x Israel no Mundial sub-20: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após vencer a Tunísia por 4 a 1 nesta quarta-feira, a seleção brasileira volta a campo neste sábado pelas quartas de final do Mundial sub-20 contra Israel. A partida acontece no Estádio del Bicentenario, em San Juan, na Argentina, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Para o confronto, o técnico Ramon Menezes não poderá contar com Robert Renan, expulso ainda no primeiro tempo do duelo das oitavas de final. Israel teve um caminho mais complicado até essa fase da competição: venceu por apenas 1 a 0 a seleção do Uzbequistão, um dos destaques do Mundial.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: San Juan, Argentina.

ESTÁDIO: del Bicentenario.

DATA: 3 de junho de 2023 (sábado).

HORÁRIO: 14h30 (horário de Brasília).

Brasil e Israel se enfrentam neste sábado pelas quartas de final do Mundial sub-20. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada);

Fifa+ (streaming);

CazéTV (YouTube e Twitch).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BRASIL - Mycael; Arthur, Jean Pedroso, Douglas Mendes e Kaiki Bruno; Andrey Santos, Marlon Gomes e Guilherme Biro; Marquinhos, Sávio e Marcos Leonardo. Técnico : Ramon Menezes.

- Mycael; Arthur, Jean Pedroso, Douglas Mendes e Kaiki Bruno; Andrey Santos, Marlon Gomes e Guilherme Biro; Marquinhos, Sávio e Marcos Leonardo. : Ramon Menezes. ISRAEL - Tzarfati; Feingold, Lemkin, Israelov e Revivo; Nabi e Madmon; Senior, Abed e Lugassy; Turgeman. Técnico: Ofir Haim.

ÚLTIMOS RESULTADOS