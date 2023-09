Brasil x Letônia: onde assistir e horário da partida pela Copa do Mundo de basquete

É vencer ou voltar para a casa. No fechamento da segunda fase da Copa do Mundo de basquete, Brasil e Letônia se enfrentam neste domingo, 3, às 6h45 da manhã (pelo horário de Brasília), na Tailândia. Apesar da fase eliminatória da competição começar apenas nas quartas de final, as seleções fazem um confronto de “oitavas de final”.

Na última sexta-feira, 1, Brasil e Letônia venceram os favoritos da chave. Em grande atuação do armador Yago e do pivô Bruno Caboclo, a seleção brasileira fez 69 a 65 e tirou a invencibilidade do Canadá na Copa do Mundo. Já os letões superaram a Espanha, que também não havia perdido ainda na competição, por 74 a 69.

Após quatro jogos até aqui, Brasil e Letônia venceram três jogos e perderam um. Dessa forma, a partida desta manhã de domingo é de vida ou morte para ambas. Quem vencer avança para as quartas de final e também continua vivo na busca por uma das vagas para a Olimpíada de Paris de 2024.

Yago foi o grande nome do Brasil na vitória contra a Costa do Marfim Foto: Divulgação FIBA

ONDE ASSISTIR

ESPN 2 (TV Fechada)

Star+ (Streaming)

HORÁRIO DA PARTIDA

A bola sobe na Tailândia às 6h45 da manhã deste domingo, 3.