Brasil x Marrocos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira está de volta. Sob comando do interino Ramon Menezes, campeão sul-americano com o Brasil sub-20, o time canarinho enfrenta o quarto colocado do Mundial do Catar, Marrocos, hoje, 25, às 19h (horário de Brasília) em partida amistosa.

Com um time recheado de novidades, o Brasil começa o novo ciclo à procura de um treinador. Carlo Ancelotti é tido como o favorito para assumir o comando da seleção brasileira, mas deve esperar até o final da temporada europeia para tomar sua decisão. O italiano é o atual treinador do Real Madrid.

Brasil e Marrocos se enfrentam em amistoso internacional. Foto: Arte/Estadão

No lugar deixado por Tite, Ramon Menezes convocou nove nomes que jamais vestiram o uniforme amarelo. São eles: Mycael, Robert Renan, Arthur, André, Andrey Santos, João Gomes, Raphael Veiga, Rony e Vitor Roque. Neymar, lesionado, é a principal ausência da seleção.

Já o Marrocos busca continuar o excelente trabalho realizado pelo técnico Walid Regragui, que levou a equipe africana às semifinais da Copa do Mundo, apostando na base do time vitorioso. Nomes como Bono, Amrabat e Hakimi devem entrar em campo, com o último cercado por uma polêmica após ter sido acusado de estupro na França.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Tânger, Marrocos.

ESTÁDIO: Ibn Batouta.

DATA: 25 de março de 2023.

HORÁRIO: 19:00 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Band (TV aberta)

Bandplay (Streaming)

Canal GB (YouTube)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BRASIL : Ederson; Emerson Royal, Éder Militão, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos e Lucas Paquetá; Vinícius Júnior, Rodrygo e Richarlison. Técnico : Ramon Menezes.

: Ederson; Emerson Royal, Éder Militão, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos e Lucas Paquetá; Vinícius Júnior, Rodrygo e Richarlison. : Ramon Menezes. MARROCOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Nayef Aguerd, Ghanem Saiss e Noussair Mazraoui; Hakim Ziyech, Ezzedine Ounahi, Sofyan Amrabat e Sofiane Boufal; Youssef En-Nesyri. Técnico: Walid Regragui.

ARBITRAGEM

Árbitro:

Assistente 1:

Assistente 2:

Árbitro de vídeo (VAR):

ÚLTIMOS RESULTADOS

09/12 - Croácia 1(4) x 1(2) Brasil - Copa do Mundo - Quartas de final.

17/12 - Croácia 2 x 1 Marrocos - Copa do Mundo - Disputa pelo terceiro lugar.