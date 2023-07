Brasil x Panamá: onde assistir, horário e escalação das equipes na estreia da seleção feminina

O Brasil enfrenta o Panamá em sua estreia no Mundial Feminino de 2023. O jogo, válido pelo Grupo F, ocorre nesta segunda-feira, dia 24, às 8h (de Brasília), no Hindmarsh Stadium em Adelaide, na Austrália. Pela primeira vez em 20 anos, a seleção brasileira não terá Marta como titular.

A jogadora, que tem 37 anos, se prepara para sua última Copa do Mundo e a treinadora Pia Sundhage já afirmou que sua titularidade será decidida partida a partida. Apesar de não ser uma das favoritas ao torneio, a canarinha tem ampla vantagem contra o Panamá. As dúvidas para o time titular são Luana ou Duda Sampaio no meio de campo e Geyse ou Bia Zaneratto no ataque.

O novo formato do Mundial, que agora conta com 32 seleções, abriu portas para times que jamais disputaram o torneio. Parte das oito novas seleções que participarão da competição, o Panamá quer surpreender o Brasil e, quem sabe, sonhar com voos mais altos.

A preparação da equipe para a Copa, no entanto, deixou a desejar. Além de ser a última nação confirmada para o torneio, no último amistoso realizado pelo time antes do Mundial a equipe sofreu uma sonora goleada aplicada pelo Japão.

BRASIL X PANAMÁ

DATA : 24/07/2023 (segunda-feira)

: 24/07/2023 (segunda-feira) HORÁRIO : 8h00 (horário de Brasília).

: 8h00 (horário de Brasília). LOCAL: Hindmarsh Stadium em Adelaide, na Austrália.

ONDE ASSISTIR

Globo (TV Aberta)

SporTV (TV Fechada)

CazéTV (Streaming)

ESCALAÇÕES DAS EQUIPES

BRASIL : Letícia; Antonia, Kathellen, Rafaelle e Tamires; Luana Bertolucci, Ary Borges, Kerolin e Adriana; Debinha e Geyse. Técnica : Pia Sundhage.

: Letícia; Antonia, Kathellen, Rafaelle e Tamires; Luana Bertolucci, Ary Borges, Kerolin e Adriana; Debinha e Geyse. : Pia Sundhage. PANAMÁ: Bailey; Castillo, Natis, Pinzón, Baltrip-Reyes e Jaén; Cedeño, Quintero, González e Cox; Tanner. Técnica: Ignacio Quintana.

QUEM APITA?

ÁRBITRO: Cheryl Foster (GAL)

