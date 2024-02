O Brasil está prestes a dar seus decisivos passos rumo à tão aguardada Olimpíada de Paris-2024, com o início do quadrangular final do Pré-Olímpico marcado para esta segunda-feira, dia 5. A expectativa é alta para a seleção brasileira, que enfrentará o Paraguai em seu primeiro desafio na fase, a ser realizado em Caracas, na Venezuela. A bola rola às 17 horas (horário de Brasília).

PUBLICIDADE O técnico Ramon Menezes, responsável pela condução da equipe nessa fase crucial, descreveu detalhes sobre a preparação para o embate contra os adversários paraguaios. Ele enfatizou ter dedicado tempo considerável ao estudo dos pontos fortes e fracos do time rival, visando evitar surpresas desagradáveis durante o duelo. O treinador também mostrou confiança na equipe e ressaltou a importância do foco total dos jogadores nesta etapa decisiva. “Estudamos bastante o Paraguai, temos uma expectativa de fazer um grande jogo e mais uma final para todos nós”, contou o comandante. “Porque o futebol hoje se resume no detalhe, em uma falta de concentração, então temos de entrar muito concentrados no começo do jogo, fazer o que temos feito nos treinamentos e na maior parte dessa competição, levar o espírito e a atitude para esse jogo. A gente já carrega uma responsabilidade muito grande, que é vestir a camisa da seleção brasileira”, disse o treinador em comunicado oficial no site da CBF.

Brasil x Paraguai: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

Nessa etapa derradeira do Pré-Olímpico, as quatro seleções classificadas - Brasil, Paraguai, Argentina e Venezuela - se enfrentarão no sistema todos contra todos. As duas melhores equipes ao final do quadrangular garantirão a cobiçada vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Uma missão desafiadora, já que além do Paraguai, o Brasil terá pela frente dois rivais de peso: a Argentina e a anfitriã Venezuela.

Com a tensão aumentando à medida que o torneio se desenrola, os olhares do mundo esportivo se voltam para o desempenho das seleções, ansiosos para testemunhar quem conquistará a glória olímpica e o ouro em 2024. Vale lembrar que o Brasil é o atual bicampeão dos Jogos Olímpicos, tendo sido ouro no Rio-2016 e Tóquio-2020.

BRASIL x PARAGUAI: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO PRÉ-OLÍMPICO

LOCAL : Caracas, na Venezuela.

: Caracas, na Venezuela. ESTÁDIO : Estádio Nacional Brígido Iriarte.

: Estádio Nacional Brígido Iriarte. DATA : 05/02/2024.

: 05/02/2024. HORÁRIO: 17 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR BRASIL x PARAGUAI AO VIVO:

SporTV (TV fechada).

ESCALAÇÕES DE BRASIL E PARAGUAI:

BRASIL - Matheus Donelli; Bruno Gomes, Luan Patrick, Lucas Fasson e Rikelme; Ronald, Gabriel Pirani e Maurício; Endrick, Marquinhos e Giovane. Técnico : Ramon Menezes.

- Matheus Donelli; Bruno Gomes, Luan Patrick, Lucas Fasson e Rikelme; Ronald, Gabriel Pirani e Maurício; Endrick, Marquinhos e Giovane. : Ramon Menezes. PARAGUAI - Frutos; Fernando Román, Ronaldo de Jesús, Gastón Benítez e Cantero; Diego Gómez, Marcos Gómez, Enso González e Fernando Cardoso; Parzajuk e Marcelo Fernández. Técnico: Carlos Jara Saguier.

