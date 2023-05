Brasil x República Dominicana: onde assistir, horário e escalação das equipes no Mundial Sub-20

A seleção sub-20 do Brasil volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar a República Dominicana, pela segunda rodada do Mundial. Na primeira partida, a seleção foi derrotada pela Itália e busca se recuperar na competição. A partida acontece às 18h (horário de Brasília) no estádio Malvinas Argentinas.

Marcos Leonardo marcou os gols brasileiros na derrota por 3 a 2. A seleção de Ramon Menezes, que chegou a treinar a equipe principal do Brasil em amistoso com Marrocos em março, precisa vencer para seguir viva na competição. A seleção encerra a participação na primeira fase no próximo sábado, contra a Nigéria.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Mendoza, Argentina.

: Mendoza, Argentina. ESTÁDIO : Malvinas Argentinas.

: Malvinas Argentinas. DATA : 24 de maio de 2023.

: 24 de maio de 2023. HORÁRIO: 18h (horário de Brasília).

Brasil e República Dominicana se enfrentam nesta quarta-feira pela segunda rodada do Mundial sub-20. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada);

(TV fechada); CazéTV (Twitch e YouTube);

(Twitch e YouTube); Fifa+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BRASIL : Mycael, Arthur, Jean, Robert Renan e Kaiki Bruno; Andrey Santos, Marlon Gomes e Matheus Martins; Giovani, Marcos Leonardo e Guilherme Biro. Técnico : Ramon Menezes.

: Mycael, Arthur, Jean, Robert Renan e Kaiki Bruno; Andrey Santos, Marlon Gomes e Matheus Martins; Giovani, Marcos Leonardo e Guilherme Biro. : Ramon Menezes. REPÚBLICA DOMINICANA: Derrig; De La Cruz, Martes Delgado, Somero e Peña Rosarío; Ángel Montes de Oca, Álvarez Victor e Azcona; Peralta, De La Cruz e Cuevas López. Técnico: Walter Daniel Benítez.

ÚLTIMOS RESULTADOS