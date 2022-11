Brasil x Sérvia: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

Chegou a hora! O Brasil estreia na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira (24) contra a Sérvia, às 16h (pelo horário de Brasília), no estádio Lusail, em Doha. A partida é válida pelo Grupo F, composto também por Suíça e Camarões, que também se enfrentam nesta quinta. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada) e CazeTV no Youtube (Streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Depois de uma eliminação nas quartas de final, em 2018, Tite e o Brasil chegam para a Copa do Mundo do Catar como favoritos ao título. O momento vivido por jogadores como Vini JrMarquinhos, Neymar e Thiago Silva faz com que a equipe seja apontada por muitos como a seleção a ser batida no mundial.

Nos últimos dias, Tite tem mantido o mistério sobre qual será a escalação do time titular para a estreia. Segundo o treinador, que despistou sobre a formação da equipe no jogo de estreia em coletiva, o Brasil sonha e trabalha para ser campeão pela sexta vez na história.

Arte Estadão

Já a Sérvia, que foi adversária do Brasil na primeira fase na Copa do Mundo de 2018, aposta no entrosamento da equipe. Levando como base o time que foi campeão mundial Sub-20 em 2015, os sérvios acreditam que a dupla Tadic e Mitrovic podem dar a vitória na estreia.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Brasil e Sérvia acontece nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), estádio Lusail, em Doha.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada) e CazeTV no Youtube (Streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BRASIL: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Jr. Técnico: Tite

SÉRVIA: Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Mladenovic e Tadic; Mitrovic e Vlahovic. Técnico: Dragan Stojkovic.

QUEM APITA?

Árbitro: Alireza Faghani (Irã)

Assistente 1: Mohammadreza Mansouri (Irã)

Assistente 2: Mohammadreza Abolfazli (Irã)

Quarto árbitro: Maguette N’Diaye (Senegal)

VAR: Abdulla Al-Marri (Catar)

AVAR: Muhammad Bin Jahari (Cingapura)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última data Fifa para amistosos, em novembro, o Brasil não realizou nenhum jogo. Em seus últimos amistosos, realizados em setembro, a equipe goleou a Tanísia, por 5 a 1, e venceu Gana, por 3 a 0.

Já a Sérvia entrou em campo na última semana. No duelo contra o Bahrain, a seleção europeia goleou saiu com o triunfo por 5 a 1.

