Brasil x Suíça: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

Agora é a hora do segundo jogo! Na tarde desta segunda-feira (28), o Brasil volta a campo para a segunda rodada da Copa do Mundo do Catar. Às 13h, os comandados de Tite terão a Suíça pela frente, no estádio 974, em Doha, no Catar. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), CazeTV no Youtube (Streaming), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Leia também Resumo da Copa: Alemanha respira, Canadá eliminado e fiasco belga; os destaque do domingo no Catar

Depois de vencer e jogar muito bem na estreia na Copa do Mundo do Catar, o Brasil busca encaminhar a vaga para as oitavas de final. Na segunda rodada, a equipe comandada por Tite encara a Suíça, que também venceu na primeira partida.

A seleção brasileira vai para campo com duas dúvidas. Apesar de Tite ter confirmado em coletiva que a equipe está definida, o treinador ainda não oficializou quem serão os substitutos de Neymar e Danilo, que estão fora da primeira fase do mundial do Catar por lesões no tornozelo.

Arte Estadão

Apesar de não ter confirmado, especula-se que Militão assumirá a titularidade na lateral e que Fred voltará para o time titular, com Paquetá sendo adiantado para a função de Neymar.

Já a Suíça, que foi a adversária do Brasil na primeira rodada da Copa do Mundo de 2018, também vem de vitória na estreia. Com gol de Embolo, a seleção europeia abriu sua participação na Copa do Mundo com os três pontos e a equipe busca mais um triunfo para encaminhar a vaga nas oitavas de final.

Continua após a publicidade

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Brasil e Suíça acontecerá nesta segunda-feira às 13h (pelo horário de Brasília), no estádio 974 em Doha, no Catar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), CazeTV no Youtube (Streaming), SporTV, SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

BRASIL X SUÍÇA

BRASIL - Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison e Vini Jr. Técnico: Tite

SUÍÇA - Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi e Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow e Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin

Continua após a publicidade

QUEM APITA?

Árbitro: Ivan Barton (El Salvador)

Assistente 1: David Moran (El Salvador)

Assistente 2: Zachari Zeegelaar(Suriname)

Quarto árbitro: Said Martinez (El Salvador)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

Continua após a publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada da Copa do Mundo, O Brasil mostrou bom futebol, principalmente na segunda etapa, e venceu a Sérvia por 2 a 0.

A Suíça encontrou dificuldade durante o primeiro tempo, mas venceu Camarões, por 1 a 0, na primeira rodada.