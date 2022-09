Brasil x Tunísia: escalação, onde assistir e horário do amistoso da seleção

A seleção brasileira mede forças nesta terça-feira, às 15h30, em Paris, com a Tunísia em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar. Este será o último compromisso do Brasil antes da definição da lista de 26 jogadores que disputarão o torneio mais importante do futebol no Oriente Médio entre os meses de novembro e dezembro.

Para o jogo desta terça, Tite promoverá mudanças na equipe titular para realizar novo teste tático, com alterações na formatação do meio de campo brasileiro. O jogo também carregará um aspecto importante, dado que será disputado na “casa” de Neymar e Marquinhos, que atuam no Paris Saint-Germain.

Brasil e Tunísia se enfrentam nesta terça em Paris.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Brasil e Tunísia acontece nesta terça-feira, às 15h30 (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, capital francesa.

ONDE ASSISTIR

O duelo entre brasileiros e tunisianos terá transmissão da Globo (tv aberta) e do SporTV (tv fechada). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BRASIL: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar e Richarlison. Técnico: Tite.

TUNÍSIA: Ben Said; Mathlouthi, Ifa, Talbi, Ali Maâloul; Skhiri, Sassi, Aissa e Laïdouni; Khaoui, Khenissi e Khazri: Técnico: Jalel Kadri.

ÚLTIMOS RESULTADOS

A seleção brasileira vem de vitória por 3 a 0 sobre Gana, em Le Havre, na última sexta-feira. Já a Tunísia bateu Comores, por 1 a 0, em Orléans, também na França.