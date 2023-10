Brasil x Venezuela: onde assistir, horário e escalação das equipes

A seleção brasileira encara seu terceiro desafio das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira. Diante da modesta Venezuela, a grande expectativa gira em torno da “estreia” de Vinícius Júnior sob o comando do técnico Fernando Diniz. Na Data Fifa anterior, o craque brasileiro não pôde atuar por estar contundido. Agora, na Arena Pantanal, em Cuiabá, os torcedores poderão acompanhar um modelo ofensivo próximo do que o comandante do Fluminense enxerga como ideal para a seleção.

Em comparação com as vitórias sobre Bolívia (5 a 1) e Peru (1 a 0), a seleção terá em seu time titular apenas duas alterações, com as entradas do atacante Vinícius Júnior e do lateral-esquerdo Guilherme Arana nos lugares de Raphinha e Renan Lodi, respectivamente. Ambos, lesionados, não podem servir a equipe de Diniz nos compromissos com a Venezuela e o Uruguai. Apesar das críticas e falta de gols, Richarlison deve ser mantido como centroavante da equipe.

Um dos papeis de destaque nessa “Era Diniz” ficará a cargo do volante Casemiro. Um dos mais experientes do elenco, com 31 anos, o volante do Manchester United não esconde a satisfação pelo prestígio que possui na seleção junto ao novo treinador. Nesse período, ele terá como principal função construir as jogadas do Brasil e organizar a equipe em campo, não se restringindo aos aspectos defensivos, aos quais sua posição costuma estar intimamente vinculada.

Brasil e Venezuela medem forças nesta quinta em Cuiabá. Foto: Arte/ Estadão

“O Diniz quer a bola sempre no meu pé para comandar o jogo e ditar o ritmo da equipe. Determinar quando iremos para frente e quando é necessário voltar. No futebol existem princípios e eles são os mesmos. Tem a adaptação ao treinador, mas uma das coisas que eu gostei neste trabalho é de que a bola passe sempre por mim em campo”, afirmou o volante.

BRASIL x VENEZUELA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 12/10 (quinta-feira).

: 12/10 (quinta-feira). HORÁRIO : 21h30 (de Brasília).

: 21h30 (de Brasília). LOCAL: Arena Pantanal, em Cuiabá.

ONDE ASSISTIR BRASIL x VENEZUELA AO VIVO

Globo

SporTV

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE BRASIL x VENEZUELA

BRASIL : Éderson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Vinícius Júnior, Rodrygo e Richarlison. Técnico : Fernando Diniz.

: Éderson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Vinícius Júnior, Rodrygo e Richarlison. : Fernando Diniz. VENEZUELA: Rafael Romo; Alexander González, Yordan Osorio, Wilker Ángel e Miguel Navarro; Samuel Sosa, Yangel Herrera e José Martínez; Yeferson Soteldo, Josef Martínez e Salomón Rondón. Técnico: Fernando Batista.

