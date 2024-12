Análise | Estêvão leva Palmeiras à virada sobre o Cruzeiro e mantém sonho do tri vivo no Brasileirão

Apenas a vitória interessava ao Palmeiras nesta quarta-feira para manter vivo o sonho do tricampeonato brasileiro. O desanimo alviverde fazia um par perfeito com as arquibancadas vazias do Mineirão que acompanharam uma partida apática, com protagonismo do goleiro Cássio. Mas, no apagar das luzes, o garoto Estêvão marcou um belíssimo gol de falta, carimbando a virada alviverde sobre o Cruzeiro por 2 a 1 e mantendo a disputa aberta restando uma rodada.

PUBLICIDADE Nem mesmo os alto-falantes que ecoaram gritos da torcida celeste no estádio foram capazes de trazer para o duelo o clima esperado de um jogo de tal dimensão. O jogo aconteceu com portões fechados para evitar confronto entre torcedores das duas equipes. No fim de outubro, membros da Mancha Alviverde armaram uma emboscada contra cruzeirenses da Máfia Azul que terminou com um morto na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã. A partida deixou marcas bem claras sobre os problemas do Palmeiras. O time optou por não contratar um substituto à altura de Endrick no meio da temporada e pagou o preço por tal decisão. A equipe é capaz de criar boas chances, mas as finalizações assombram os torcedores alviverdes. Nem mesmo a ótima atuação dos goleiros adversários atenua a falta de precisão nos chutes. Na última rodada, os comandados de Abel Ferreira medem forças com o Fluminense e ainda podem faturar o título caso o Botafogo perca para o São Paulo.

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentaram nesta quarta-feira em Belo Horizonte. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Abel optou por fazer mudanças importantes no time titular. O treinador sacou o atacante Rony e os laterais Mayke e Caio Paulista e deu oportunidades a Flaco López, Giay e Vanderlan. O time alviverde iniciou o duelo com mais volume de jogo e buscando o ataque a todo momento. Aos poucos, os donos da casa equilibraram as ações nos primeiros 20 minutos e passaram a ser perigosos. Cássio, porém, teve de fazer belas defesas para impedir que Felipe Anderson colocasse os palmeirenses em vantagem.

Cássio foi o grande protagonista do primeiro tempo. O goleiro cruzeirense enfileirou defesas cruciais para deixar o placar zerado. O time celeste tinha grandes dificuldades para chegar ao ataque, enquanto o Palmeiras retomou as rédeas do duelo. No entanto, os visitantes não encontravam formas para balançar a rede.

No fim da etapa inaugural, os palmeirenses reclamaram de um pênalti sobre López. O argentino recebeu um empurrão nas costas dentro da grande área, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. A atuação alviverde foi bastante superior à do Cruzeiro, mas a eficácia voltou a ser o calcanhar de Aquiles dos comandados de Abel sem desabonar a grande participação do goleiro celeste.

O Palmeiras retornou para a etapa complementar com uma postura displicente. O time deixou a vontade de ganhar no vestiário e abdicou de disputar a posse de bola. Não demorou para o Cruzeiro notar o semblante abatido do rival para aproveitar um erro cometido por Moreno numa construção ofensiva e armar um contragolpe fatal. Matheus Pereira recebeu passe na medida de Marlon e tocou de primeira, sem defesas para Weverton, aos sete minutos.

Com o placar adverso, Abel fez três substituições. O português tirou Giay, Moreno e Felipe Anderson e colocou Mayke, Menino e Mauricio. A alteração surtiu efeito. O Palmeiras foi ao ataque em lance protagonizado por Richard Ríos e, em sua primeira oportunidade, Mauricio acertou um chute na entrada da área e igualou o marcador, aos 15.

O Palmeiras continuou melhor na partida. Alguns bons momentos foram produzidos pelo ataque. A finalização, porém, persistia como o maior problema. Estêvão desperdiçou um gol que um jogador do seu calibre não deve perder. O potencial do garoto, ainda assim, é inesgotável. Aos 44 minutos, ele tomou a responsabilidade para si, cobrou falta com precisão e virou o jogo para o time alviverde.

CRUZEIRO 1 x 2 PALMEIRAS