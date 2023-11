A terceira derrota consecutiva do Botafogo fez com que suas chances de título no Campeonato Brasileiro despencassem, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Após a rodada passada, a probabilidade de a equipe carioca ficar com o troféu era de 64,3%. Agora, com tropeço diante do Vasco, ela caiu para 35,2%.

Em contrapartida, Red Bull Bragantino e Palmeiras multiplicam suas chances de conquista do Brasileirão. A equipe do interior paulista tem 32,3% (antes eram 20%), tendo o mesmo número de jogos que o Botafogo (31). Já o conjunto alviverde, que atuou 32 vezes até aqui, aparece com 25,4% (na rodada passada, eram 13,6%).

Quem ainda aparece com números notáveis na luta pelo troféu são Grêmio (5,1%), Flamengo (1,6%) e Atlético-MG (0,4%). A disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores tem favoritos claros, com Botafogo, Palmeiras e Red Bull Bragantino praticamente garantidos. Fluminense e São Paulo estão classificados por causa das conquistas da Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente.

As próximas duas rodadas, que antecedem a paralisação por jogos das seleções na Data Fifa, devem ser cruciais para a definição na parte de cima da tabela do Brasileirão. Estão agendados confrontos diretos envolvendo os principais concorrentes ao troféu. Veja a tabela completa do torneio aqui.

Palmeiras ganhou na rodada e aumentou a chance de ser campeão Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Na parte de baixo da tabela, o Santos perdeu a oportunidade de abrir distância da zona de rebaixamento ao empatar sem gols com o Cuiabá na Vila Belmiro e passará mais dias tensos. A probabilidade de rebaixamento aumentou um pouco e agora é de 21,4%. Quem corre risco ainda maior de queda é o Cruzeiro, que perdeu em casa para o Internacional e agora tem 24% de possibilidade de ser rebaixado. O Corinthians foi derrotado pelo Bragantino em Bragança Paulista, mas precisa de poucos pontos para evitar cair para a segunda divisão. A probabilidade é de 8,9%.

O Vasco, com a importante vitória sobre o líder Botafogo em São Januário, reduziu um pouco o risco de amargar seu quinto rebaixamento, passando a ser de 36,1%, um pouco maior que do Bahia, que perdeu para o Grêmio tem 31,4% de possibilidade de jogar a Série B em 2024.

Continua após a publicidade

O Goiás venceu na rodada, mas ainda é alto seu risco de queda: 69.1%. O Coritiba tem 99,9% de ir para a segunda divisão e o lanterna América-MG, 100%. Veja as estatísticas divulgadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG):

Probabilidades de título do Brasileirão 2023

Botafogo - 35,2%

Red Bull Bragantino - 32,3%

Palmeiras - 25,4%

Grêmio - 5,1%

Flamengo - 1,6%

Atlético-MG - 0,4%

Chances de vaga na Libertadores 2024

Botafogo - 99,91%

Palmeiras - 99,91%

Red Bull Bragantino - 99,78%

Grêmio - 97,6%

Flamengo - 85,8%

Atlético-MG - 84,9%

Athletico-PR - 27,5%

Fortaleza - 3,5%

Risco de rebaixamento no Brasileirão 2023