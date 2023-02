Brasileirão, Copa do Brasil, Mundial... Onde assistir aos principais campeonatos de futebol em 2023?

Brasileirão, Campeonatos Estaduais, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, Libertadores, entre outros. Com tantas competições no radar dos clubes brasileiros em 2023, é possível que o torcedor fique confuso sobre onde assistir e acompanhar todos os campeonatos. Desde a aprovação da Lei 14.205/21, conhecida como “Lei do Mandante”, os clubes passaram a ter maior liberdade para controlar as transmissões de seus jogos.

Além disso, a chegada dos serviços de streaming para a realidade do futebol brasileiro aumentou as formas de os torcedores acompanharem os jogos de seus times. Neste ano, o Estadão faz um guia de onde assistir os principais campeonatos do futebol brasileiro na temporada, do Paulistão até o Brasileirão.

Onde assistir ao Campeonato Paulista?

Desde que a Globo deixou de controlar as transmissões do Campeonato Paulista, a competição passou a ter diversos concorrentes em seus jogos. Na primeira fase, as 96 partidas serão transmitidas na TV aberta, fechada, streaming e pay-per-view. Além disso, diversos jogos serão exclusivos para cada plataforma.

Partida entre RB Bragantino e Corinthians foi a primeira transmitida pela Record neste ano. Foto: Luis Moura/Estadão Conteúdo

No YouTube, ao vivo e de graça, serão transmitidas 12 partidas, no canal oficial do Paulistão. Na primeira rodada, Santos x Mirassol foi o jogo de estreia da plataforma neste. Além deste, os seguintes jogos terão transmissão pela internet:

19/01 - Ferroviária x São Paulo

21/01 - Inter de Limeira x Corinthians

25/01 - Ituano x Palmeiras

29/01 - São Paulo x Corinthians

04/02 - Palmeiras x Santos

09/02 - Palmeiras x Inter de Limeira

12/02 - Água Santa x Palmeiras

16/02 - Santo André x Santos

18/02 - São Bento x São Paulo

25/02 - São Paulo x São Bernardo

05/03 - Corinthians x Santo André

Na TV aberta, a transmissão ficará a cargo da Record, que transmitiu RB Bragantino x Corinthians; na TV fechada, a TNT Sports adquiriu os direitos de 28 jogos do Paulistão, dois por rodada; o Premiere, pay-per-view do Grupo Globo, segue com a maioria das partidas. Além disso, o Paulistão Play e o HBO Max, serviços de streaming, também transmitirão alguns jogos neste ano.

Onde assistir à Copa do Brasil?

Em 2022, o Grupo Globo renovou o contrato com a CBF para a transmissão da Copa do Brasil entre 2023 e 2026. Dessa forma, a TV Globo (TV aberta) e o SporTV (TV fechada). No último ano, o Prime Video, serviço de streaming da Amazon, também transmitiu alguns jogos. A parceria ainda não foi confirmada para 2023.

Onde assistir à Supercopa do Brasil?

A final entre Palmeiras (campeão brasileiro) e Flamengo (campeão da Copa do Brasil) será realizada no próximo dia 28. Assim como nos últimos anos, a competição terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada).

Onde assistir ao Mundial de Clubes?

O Flamengo vai em busca do bicampeonato mundial em fevereiro, competição que será disputada no Marrocos. Nesse ano, além da transmissão da TV Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada), a novidade é a Cazé TV, canal de Casimiro Miguel, apresentador e jornalista, no YouTube e na Twitch. Antes de uma possível final com o Real Madrid, o Flamengo enfrentará o vencedor de Wydad Casablanca e Al Hilal na semifinal.

Onde assistir à Libertadores?

Competição de desejo dos times brasileiros, a transmissão da Libertadores volta ao Grupo Globo, após três temporadas com o SBT. Neste ano, a TV Globo, na TV aberta, e a ESPN, na TV fechada, transmitirão as partidas. Além disso, o Star+ e o Paramount+, serviços de streaming, são outras opções para os torcedores acompanharem os jogos. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Fortaleza e Athetico-PR são os representantes brasileiros em 2023.

Onde assistir à Copa Sul-Americana?

A segunda competição continental mais importante da América do Sul, a Copa Sul-Americana terá seus jogos transmitidos pelo SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Star+ e Paramount+ (streaming). América-MG, Botafogo, Goiás, RB Bragantino, Santos e São Paulo são os representantes brasileiros neste ano.

Vice-campeão na última edição, o São Paulo disputará a Copa Sul-Americana neste ano. Foto: Isaac Fontana/saopaulofc.net

Onde assistir ao Campeonato Brasileiro/Brasileirão?

Na principal competição do futebol brasileiro, que começa em maio, não há novidades quanto à transmissão. TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view) transmitem a maioria das partidas. Na última temporada, o Athletico-PR acertou com a Live Mode para a transmissão de seus jogos como mandante no canal do Casimiro, na Twitch. Ainda não há definição sobre essa questão neste ano.

