Brasileirão feminino larga com equipes renovadas e promessa de briga acirrada pelo título

Santos e Flamengo abrem o Brasileirão feminino nesta sexta-feira, às 20 horas, na Vila Belmiro. A nova edição promete ser a mais disputada dos últimos anos, com equipes renovadas e reforçadas para acabar com a hegemonia do tricampeão Corinthians. Com representantes de dez Estados, apoio da CBF e de patrocinadores, além de transmissão dos canais Globo, 16 times buscarão a glória na principal competição da modalidade no País. De hoje até o dia 17 de setembro, data da final, serão 132 jogos (120 da fase de grupos, mais oito das quartas, quatro das semifinais e dois da decisão), com promessa de muitos gols e emoção.

Além do sempre favorito Corinthians, outros times se apresentam como candidatos ao título. É o caso de São Paulo, Santos, Palmeiras, Ferroviária, Internacional e Flamengo. Todos chegam fortes na busca pelas oito vagas da fase mata-mata, com Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e Avaí Kinderman correndo por fora. Ceará, Athletico-PR, Real Ariquemes-RO, o caçula Real Brasília-DF, fundado em 2016, e o Bahia tentam ser as surpresas.

Cada vez com mais visibilidade e ganhando adeptos, o Brasileirão feminino pode ter uma premiação recorde nesta temporada. Há dois anos, o Corinthians levou R$ 290 mil pela conquista. No ano passado, embolsou R$ 1 milhão, além de R$ 500 mil ao segundo colocado, o Internacional. A CBF não divulgou as novas cifras, mas o presidente Ednaldo Alves prometeu ‘um carinho’ a mais para a modalidade. Ele sabe da necessidade de se pagar mais pelas premiações.

“Queremos cada vez mais os grandes clubes envolvidos no futebol feminino. Que as mulheres joguem cada vez mais, que sejam cada dia mais protagonistas no futebol. Nos próximos anos, vamos investir na revelação de muitos talentos dentro do campo como também do lado de fora”, afirmou Ednaldo, ainda na decisão da Supercopa do Brasil, na qual o Corinthians fez 4 a 1 no Flamengo e levou o bicampeonato. “Queremos descobrir novas treinadores, árbitras, médicas e profissionais de todas as carreiras do futebol. Lugar de mulher é onde ela quiser.”

O Palmeiras do técnico Ricardo Belli chega forte para brigar pelo título Foto: Fabio Menotti / Palmeiras

Apesar de querer mais mulheres no comando dos times no futebol, apenas três das 16 equipes não terão um homem na beira do gramado: Lindsay Camila dirige o Atlético-MG, Carina Bossetti está no Avaí Kindermann e Jéssica de Lima comanda a Ferroviária. A CBF quer aumentar drasticamente esta marca. Enquanto não consegue, ao menos celebra o crescimento e o interesse maior na competição a cada ano, com alguns estádios lotados, como na final do Corinthians contra o Internacional.

TIMES REMODELADOS

Campeão Paulista e da Libertadores, além de líder da fase de grupos de 2022, o Palmeiras é quem mais mexeu em sua equipe. Depois de passar por um momento turbulento com briga interna e acusações contra um dirigente após queda na semifinal diante do arquirrival Corinthians, a equipe passou por reestruturação, contratando 15 jogadoras para a temporada, além de renovar com Duda Santos e a estrela Bia Zaneratto. Ary Borges foi para o futebol dos EUA.

“A cada ano, o Palmeiras se preocupa em trazer mais investimentos para a sua equipe feminina de futebol. Nós temos orgulho da temporada de 2022 com títulos tão importantes (Libertadores e Paulista), que deixaram todo torcedor palmeirense feliz. Estamos trabalhando com muito empenho e dedicação para que a temporada de 2023 seja ainda melhor”, disse o vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi.

“É uma diretriz da presidente Leila Pereira valorizar cada atleta do Palmeiras e trazer a cada dia condições melhores para o desenvolvimento do futebol feminino”, enfatizou, revelando que o investimento que vem dando certo no time profissional e na base se estenderá às mulheres.

Entre as novidades estão as zagueiras Sorriso, ex-Inter, e Sassá, contratada do Santos, a lateral Juliete, do Corinthians, e uma legião de estrangeiras: as goleiras Bobadilla e Tapia, as meias Benítez, Miño e Martínez, e a atacante Yamila Rodríguez.

“Todo mundo sabe que o Palmeiras é um dos melhores times do Brasil e quando tive a proposta, não pensei duas vezes em aceitar”, disse a centroavante Letícia, que chega do Fluminense ambiciosa à nova casa. “Almejo ser artilheira, isso será marcante na minha carreira e vou trabalhar para buscar uma marca boa. Vou dar meu máximo para conquistar tudo o que a gente disputar.”

HEGEMONIA CORINTIANA

Em busca do quinto título do Brasileirão, e o quarto seguido, o Corinthians buscou oito nomes, sendo quatro no vice-campeão Inter: Isabela, Ju Ferreira, Duda Sampaio e a atacante Millena, que passou pelo clube em 2018 e 19 e volta para substituir Adriana, maior artilheira do clube, com 72 anos e que foi para o Orlando Pride.

Falta uma semana para começar o #BrasileirãoFemininoNeoenergia! 🇧🇷



A CBF divulgou, nesta quinta-feira (16), a tabela detalhada das dez rodadas iniciais da competição. O primeiro duelo será no dia 24/02, entre @SereiasDaVila e @Flamengo, na Vila Belmiro.



📸 Staff Images / CBF pic.twitter.com/xs5vARpshS — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) February 17, 2023

Millena já anotou duas vezes na final da Supercopa e espera seguir brilhando no clube. “Quero muitos títulos com o Corinthians e batalho para isso e também para chegar à seleção brasileira”, disse. “É muito bonito ver a arena lotada, porque a categoria precisa disso, de apoio, de visibilidade, e o Corinthians é diferente. A torcida abraçou o futebol feminino e a modalidade ganha quando temos as arquibancadas lotadas”, avaliou. “Nunca imaginei que pudéssemos estar vivendo um momento tão bacana, com visibilidade, apoio, repercussão, transmissões na TV... Hoje estar nesse cenário é muito gratificante, e estamos colhendo um fruto que vem lá de trás.”

Millena, ao lado de Tamires, Lelê, Duda Sampaio, Gabi Zanotti e Gabi Portilho, deixa a equipe dirigida por Arthur Elias mais uma vez em evidência no Brasileirão. Mas não são poucas as candidatas a desbancá-la, como o próprio Inter, que trouxe nove reforços para buscar o título inédito. Destaque para as estrangeiras Llanos, Aquino e Gauto.

“O grupo está focado em aperfeiçoar o que faltou na Supercopa (caiu na semifinal). Queremos melhorar o entrosamento, pois o grupo é novo, para estrear bem no Brasileirão. A diretoria buscou as pessoas que têm o mesmo objetivo das que ficaram. E o pensamento, sempre, é o de brigar pelo título”, disse a lateral Eskerdinha. “Não é fácil melhorar, pois estamos chegando nas finais. Mas o grupo está focado e a expectativa é boa. A gente vai tentar colocar o Internacional no lugar que ele deve estar.”

O Flamengo levou 4 a 1 do Corinthians na Neo Química Arena, mas deu enorme calor ao rival, sobretudo no segundo tempo da final da Supercopa. Com nomes ainda para entrar, como o da zagueira Agustina, o técnico Luis Andrade espera levar o time carioca longe no Brasileirão deste ano. As Meninas da Gávea ganharam seis novas integrantes.

OLHO NELAS

Fundado em 1997, a equipe feminina do Santos foi uma das pioneiras na modalidade, mas parou suas atividades em 2012 logo após formar um elenco imbatível, tendo até a rainha Marta no grupo. Voltou em 2015, celebrou seu título do Brasileirão em 2017 e agora aposta na experiência de Cristiane e em um time reforçado para voltar a conquistar o País.

As Sereias da Vila chegam reforçadas para buscar o título que não vem desde 2017 Foto: Raul Baretta / Santos FC

Além da manutenção da artilheira do Brasileirão (13 gols) e do Paulistão (19), passando pela renovação dos principais nomes, o clube da Baixada fechou com a atacante Jourdan Ziff, dos EUA, e outros nove nomes de peso para fazer bonito. “Individualmente, tem sido muito importante para mim (as campanhas no Santos), mas espero levantar um caneco. Esse desafio para nós é extremamente importante. Meu desejo aqui no Santos é levantar o caneco ainda esse ano e, consequentemente, nos anos que vou continuar vestindo esse Manto Sagrado”, projetou Cristiane, que tem acordo com o clube até o fim de 2024. “Temos um ambiente tranquilo, um grupo no qual as meninas são amigas, acolhedoras a quem chega, temos o feedback com as mais novas, com a comissão também”, disse.

“Terminamos o ano passado em uma crescente, chegando na final do Campeonato Paulista. E para esse ano, já fizemos um planejamento para qualificar a equipe, e a expectativa é fazer um grande Campeonato Brasileiro. Sabemos que outras equipes também estão investindo, mas o Santos também será um protagonista, com respeito a todas as rivais. Acreditamos na força do nosso trabalho e da nossa história”, disse o técnico Kleiton Lima.

Última equipe a conquistar o Nacional antes do Corinthians - derrotou a equipe da capital na decisão de 2019 -, a Ferroviária espera repetir o sucesso recente na modalidade, na qual, além de dois títulos do Brasileirão (também foi campeã em 2014), ergueu as taças da Libertadores e da Copa do Brasil.

As Guerreiras Grenás foram ao mercado e trouxeram oito atletas. Entre os reforços, destacam-se as campeãs da Libertadores Day Silva e Sochor, titulares do Palmeiras, e as atacantes Lelê, ex-Inter, e Cuesta, do Atlético-MG. “Se Deus quiser, vamos ter uma boa caminhada. A preparação está bem forte e queremos fazer boa estreia para conquistar novos objetivos”, disse a lateral Jéssica Soares. “Estamos realizando treinos intensos, com uma pré-temporada a todo vapor, recebendo muitas dicas para que na estreia esteja tudo nos trilhos”, completou a companheira Fran Bonfanti.

TALENTO NO MORUMBI

Batendo na trave nas últimas edições do futebol feminino, mas sempre entre as melhores, o São Paulo também mexeu bastante na equipe para desencantar na modalidade. Foram sete contratações em busca da primeira volta olímpica da equipe principal. O time buscou Ariane, Kika Brandino, Robinha, Vivian, Mariana Santos, Ana Alice e Ariel.

“Fizemos uma pré-temporada forte, um mês de trabalho. O Viana (Tiago, treinador) é um cara bem detalhista, preza pelo capricho e compramos a ideia dele. Acredito que temos bons fluídos para ir bem neste ano, a gente acredita que tem tudo para dar certo”, disse Vivian, meia que estava no Real Brasília.