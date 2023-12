Confira os memes e gols da última rodada do Brasileirão 2023

O Brasileirão de 2023 chegou ao fim. Com todos os times entrando em campo nesta quarta-feira, dia 6, a última rodada guardou emoções de ponta a ponta. Do campeão ao último clube rebaixado. O Palmeiras, no segundo turno, se aproveitou do tropeço do Botafogo e se sagrou campeão brasileiro pela 12ª vez. O Santos, por outro lado, perdeu para o Fortaleza e está rebaixado para a Série B pela primeira vez na história.

Outros times paulistas, como Corinthians e São Paulo, entraram em campo sem muito o que disputar. O time de Mano Menezes resolveu no primeiro tempo e venceu o Coritiba por 2 a 0, num ‘amistoso’ sem emoções. O São Paulo recebeu o Flamengo em reedição da final da Copa do Brasil e derrotou os cariocas por 1 a 0, com gol de Luciano.

Mais emocionante que a disputa pelo título estava a briga no Z-4. Com América-MG, Coritiba e Goiás matematicamente rebaixados, restaram a Santos, Bahia e Vasco disputar quem ia ficar na elite e quem ia descer. O Vasco derrotou o Red Bull Bragantino em casa, enquanto o Bahia, de Rogério Ceni, goleou o Atlético-MG, de Felipão. O Santos, assim como na temporada toda, decepcionou seu torcedor e caiu diante do Fortaleza.

Aos 17 anos, Endrick se destaca na 12ª conquista do Palmeiras. Foto: Cris Mattos/Reuters

Confira, abaixo, os memes e gols da última rodada do Campeonato Brasileiro 2023:

