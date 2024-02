O Campeonato Brasileiro começa em abril, mas o prazo para que a CBF divulgue a tabela de jogos se encerra nesta semana. Segundo a Lei Geral do Esporte, sancionada em junho de 2023, as tabelas de competições devem ser divulgadas em até 45 dias antes dos torneios começarem. Nesta terça-feira, dia 27, a CBF divulgou a tabela e o regulamento do Brasileirão Feminino.

PUBLICIDADE A estreia do Campeonato Brasileiro será em 14 de abril. Pela primeira vez, haverá um jogo comemorativo para marcar o começo do torneio. A novidade foi anunciada pela CBF ainda no ano passado. Uma das equipes desta partida de honra deve ser o Palmeiras, campeão da edição 2023. Para cumprir com a Lei Geral do Esporte, a CBF teria de divulgar os jogos do Campeonato Brasileiro até 29 de fevereiro, 45 dias antes de 14 de abril. Depois de conhecida a tabela, há dez dias para manifestações sobre o regulamento. Um relatório sobre cada caso deverá ser feito em até 72 horas e enviado à CBF, que tem dois dias para aceitar ou não o que foi pedido pelos clubes. Já o regulamento definitivo precisa estar fechado 30 dias antes do início da competição, portanto, em 17 de março.

Palmeiras foi o campeão do Campeonato Brasileiro em 2023 e chegou a 12 títulos. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Campeonato Brasileiro vai parar na Copa América?

Luís Carlos Azevedo, gerente de futebol do Flamengo, revelou que um ofício foi enviado à CBF com o pedido de paralisação do Brasileirão 2024 durante a Copa América, que vai ser disputada nos Estados Unidos entre os dias 20 de junho e 14 de julho. O documento também é assinado por Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo, Red Bull Bragantino, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco.

A CBF ainda não divulgou comunicado sobre o assunto, mas tem pouco tempo para uma definição, já que precisa informar em breve a tabela do campeonato. Entretanto, a tabela é divulgada após a reunião do Conselho Técnico, que conta com a participação dos clubes.

Como a Copa América faz parte do calendário da Fifa, os clubes são obrigados a liberar seus jogadores para a seleção, o que deverá causar desfalques nas equipes para a disputa das rodadas do Brasileirão previstas para o mesmo período. Vários jogadores de seleções sul-americanas pertencem a equipes brasileiras.

A sugestão dos clubes é que ocorra uma inversão desses jogos do Brasileirão com as disputas das oitavas e quartas de final da Copa do Brasil. Os dois jogos finais da Copa do Brasil ficariam, então, em 11 e 15 de dezembro, no término do calendário nacional. A previsão do fim do Brasileirão é 8 de dezembro.

Campeonato Brasileiro feminino tem aumento na premiação

Enquanto isso, as equipes femininas já conhecem seu calendário. São 16 clubes na edição do Brasileirão feminino 2024, que começa em 15 de março. A final está programada para o dia 22 de setembro. Na primeira fase, cada time receberá R$ 300 mil. Na segunda fase, os oito classificados ganharão R$ 100 mil. Os quatro finalistas receberão mais R$ 100 mil. No total, a CBF vai distribuir R$ 6 milhões em cotas aos times.

A premiação também será recorde, quase R$ 2,3 milhões acumulados pelo clube campeão, que receberá R$ 1,5 milhão ao vencer a final. O vice ficará com R$ 750 mil. O reajuste dos prêmios foi de 25%.