Após oito meses, o Campeonato Brasileiro 2023 termina nesta quarta-feira, dia 6. Considerada uma das edições mais emocionantes dos últimos anos, a competição chega em sua última rodada com o Palmeiras com as mãos na taça e brigas acirradas tanto por uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores quanto para evitar o rebaixamento para a segunda divisão. As partidas acontecem de maneira simultânea, às 21h30 (horário de Brasília), com exceção do duelo entre os já rebaixados Goiás e América-MG, que se enfrentam às 19h, em Goiânia.

É improvável que o Palmeiras não vença o Campeonato Brasileiro. O grito de campeão ainda não entoado por jogadores e torcida ocorre por mera formalidade. Após assumir a liderança na 34ª rodada, o time de Abel Ferreira fez grande reta final, ancorada pelas boas atuações de Endrick, e lidera com 69 pontos. A equipe alviverde precisa de apenas um empate diante do Cruzeiro, fora de casa, para não poder ser mais alcançado matematicamente e levar o 12º título para casa.

O cenário é tão positivo que o Palmeiras pode até perder para o Cruzeiro, já salvo do rebaixamento, que Atlético-MG ou Flamengo, únicos adversários com chances matemáticas de título, vão precisar vencer seus compromissos tirando oito e 16 gols de saldo, respectivamente, para fisgarem o troféu. Os mineiros visitam o desesperado Bahia, enquanto os cariocas duelam com o São Paulo, no Morumbi. VEJA A TABELA.

Palmeiras precisa de apenas um empate para ser campeão brasileiro. Foto: Carla Carniel/ Reuters

Como nenhuma equipe alcança mais os times que estão no G-6, os classificados para a Libertadores já estão definidos — o quinto e o sexto disputam a fase prévia do torneio continental. O Palmeiras não pode ser mais alcançado pelo Grêmio, quarto colocado, com 65 pontos, e por isso já garantiu uma vaga direta na fase de grupos. Atlético-MG e Flamengo, ambos com 66, precisam de uma vitória para ficar no G-4, assim como o tricolor gaúcho, que joga contra o Fluminense, no Maracanã.

Depois de liderar o Brasileirão por 31 rodadas, o Botafogo queimou toda a gordura que tinha e corre o risco de perder até mesmo a vaga na fase de grupos da Libertadores. Na quinta posição, com 64 pontos, o alvinegro carioca precisa vencer o Internacional, fora de casa, e torcer pelos tropeços de Atlético-MG, Flamengo ou Grêmio. O empate não é suficiente porque mesmo com uma derrota do tricolor gaúcho, os cariocas têm menor número de vitória.

O mesmo se aplica ao Red Bull Bragantino, sexto colocado, com 62, que já não consegue mais ficar entre os quatro primeiros. No máximo, pode ultrapassar os botafoguenses.

BAHIA, VASCO E SANTOS BRIGAM CONTRA O Z-4

Com América-MG, Coritiba e Goiás rebaixados, resta apenas a definição do último clube que vai amargar a queda para a Série B no Brasileirão 2023. Bahia, Vasco e Santos jogam as suas últimas fichas na rodada final para tentar se manter na primeira divisão, que vai contar no próximo ano com a participação de Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético-GO, times que alcançaram o acesso na Segundona deste ano.

Abrindo o Z-4, na 17ª posição, com 41 pontos, o Bahia é quem tem a situação mais complicada. O time comandado por Rogério Ceni recebe o Atlético-MG, que tem a missão de aplicar uma goleada de pelo menos 8 a 0 para ter chances mínimas de título. Caso vença, tem de torcer por pelo menos um tropeço de Vasco, com 42, ou Santos, com 43. Se empatar, somente uma derrota do time cruz-maltino para o Red Bull Bragantino, em São Januário, salva o tricolor baiano da degola.

Para os cariocas, uma vitória simples em casa afasta qualquer chance de queda. Um empate também pode servir, mas os vascaínos dependerão do resultado do Bahia.

O Santos tem situação mais cômoda, mas nem por isso pode dar mole na rodada decisiva. O time da Vila Belmiro recebe o Fortaleza e precisa apenas de uma vitória para decretar a permanência na Série A — uma derrota do Cruzeiro para o Palmeiras ainda faria os santistas pegarem a última vaga na Copa Sul-Americana. Se empatar ou perder, terá de torcer para Vasco e Bahia não vencerem, porque acabaria rebaixado por causa do menor número de vitórias. Os jogos vão começar às 21h30, exceto Goiás x América-MG, marcado para 19h.

Confira os confrontos da última rodada do Brasileirão

