Brasileirão ultrapassa 2 milhões de sócios torcedores presentes nos estádios; veja quem é o líder

Praticamente metade do público do Campeonato Brasileiro deste ano é formado por sócios torcedores. Das 4,748 milhões de pessoas que foram aos estádios nas 18 rodadas da competição, 2,17 milhões fazem parte de programas de associados. Os dados são de levantamento feito nos borderôs publicados pela Confederação Brasileiro de Futebol (CBF).

Entre os clubes que se destacam com melhores taxas de ocupação, aparecem o Coritiba, com 93,6% de presença de sócios; o Corinthians, com 89,6%, Athletico-PR, com 76,7%, Fortaleza, com 62,8%, Bahia, com 62%, Vasco, com 60%, Fluminense, Grêmio e Internacional, com 56%.

“Aumentar a base de sócios e oferecer um serviço de excelência é primordial para alcançar números significativos, e os clubes entenderam isso. O engajamento dos torcedores, de uma maneira geral, comprovam o quanto são importantes para impulsionar os times na parte esportiva e também financeira”, afirma Henrique Borges, CEO da Somos Young, empresa que realiza atendimento junto aos sócios torcedores do Cruzeiro e do Bahia, agremiação que está no top 5 com maior presença de sócios na competição.

Couto Pereira tem recebido bom público e torcida busca ajudar Coritiba a sair do Z-4. Foto: Mateus Suzin/ Coritiba

Os números de sócios devem ser ainda maiores, visto que alguns setores de estádios não fazem a distinção de quais torcedores presentes são sócios, casos do Maracanã Mais e do Passaporte, no Allianz Parque. Além disso, o Atlético-MG, clube que tradicionalmente leva muito sócios aos estádios, não disponibiliza os números de taxa de ocupação de associados em dias de jogos.

Ativações e experiências impulsionam torcedores a se tornarem sócios

No Vasco, que tem média de público acima das 32 mil pessoas, a taxa de ocupação de sócios é alta, de 60%, muito em razão das facilidades e ações que o clube oferece ao seu público, como o avanço no fornecimento de tecnologias e serviços de venda de ingressos e controle de acessos ao clube, além de otimizar as experiências dos fãs e maximizar a transformação digital nas operações de estádio.

“Estamos sempre buscando melhorias quando falamos em tecnologia e controle de acesso. O Vasco não mede esforços em investimentos quando falamos em entrega de melhorias ao nosso torcedor”, aponta Caetano Marcelino, diretor comercial do Vasco.

Com ações promocionais e descontos exclusivos, o Internacional tem levado um número significativo de associados em jogos no Beira-Rio. Contra Goiás e Flamengo, por exemplo, foram 40 mil pessoas que estavam inscritas no programa. Victor Grunberg, vice-presidente de Administração e Patrimônio do clube, comenta a importância das ativações para captar novos fãs.

“A direção acredita que o Inter pode ir muito além do que apenas a performance dentro de campo. Seja com o desenvolvimento de uma nova plataforma ou com iniciativas promocionais para jogos esporádicos, queremos criar recompensas para os torcedores. Historicamente, o clube sempre foi pioneiro em assuntos relacionados ao programa de sócios”, afirma.

No Grêmio, o programa teve um salto significativo no número de inscritos, motivado também pelas ações de marketing voltadas em torno do atacante Luis Suárez. Há algumas rodadas, contra o São Paulo, na Arena, o clube promoveu a campanha “O Grêmio te convoca, tu aceita”. A iniciativa começou em janeiro, quando atuou com a camisa de jogo com autógrafos de sócios torcedores, em homenagem a marca de 100 mil associados que o clube atingiu em maio.

“É uma parceria que tem atuado muito intensamente em conjunto com o Grêmio, com ideias e projetos que envolvem ativações, comunicação, engajamento, campanhas sociais. Ajudamos recentemente a lançar um programa de fantokens, por exemplo, e tudo isso ajuda a impulsionar e explorar vários ativos do clube, entre eles do Suárez, que fez expandir em pouco tempo o número de sócios do clube”, explica Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa que é parceira do Grêmio em busca de soluções e engajamento junto ao mercado esportivo.

Únicos representantes do Nordeste na Série A, Fortaleza e Bahia também são referências de público nesta temporada. O time da capital cearense é o quinto, com média de 36.492, ficando atrás apenas de Flamengo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Já a equipe de Salvador é a oitava, com média de 34.008 pagantes. Em taxa de ocupação de sócios, o Bahia aparece entre os principais, com média de 64%. Já a do Fortaleza é um pouco superior a 50%.

“Temos feito ações variadas junto aos nossos sócios, que incentivam cada vez mais a adesão ao programa, além do fato de usar esse ativo para reforços e melhorar cada vez mais o departamento de futebol. Saltamos de 7 mil sócios quando eu assumi a gestão, no final de 2017, para os 42 mil atuais, e tenho como meta que possamos chegar a 50 mil ainda nesta temporada. Esse é o nosso maior objetivo”, aponta o presidente Marcelo Paz.

Flamengo é a equipe que mais enche o estádio no Brasileirão

O Flamengo é o clube que mais levou público aos estádios neste Brasileirão. A média é de 58.077, com praticamente metade sendo formado por sócios torcedores. Em apenas seis meses do ano, trata-se de um dos recordes no país, ainda mais levando em conta as excelentes médias de público obtidas nas competições vigentes nesta temporada.

Um dos pontos de sucesso está no suporte digital, ambiente personalizado, experiências e segurança online no momento da compra dos ingressos. Cerca de 400 ingressos são comercializados por minuto. Além disso, os serviços contam com a inclusão de um QR Code dinâmico, como uma forma de acesso exclusiva para o sócio torcedor em alguns setores do estádio. “Tudo isso garante infraestrutura robusta e de alta performance, com estabilidade e segurança para atender grandes volumes de público”, explica Tironi Paz Ortiz , CEO e fundador da Imply, que dá apoio ao clube rubro-negro.

