Brasileiro do Toulouse tem casa assaltada durante duelo com o PSG; relembre outros episódios

A residência do jogador brasileiro Rafael Ratão, do Toulouse, foi assaltada na quarta-feira à noite quando ele disputava uma partida contra o PSG pela quinta rodada do campeonato francês. O jogador, de 26 anos, descobriu o roubo ao voltar para casa após a partida, na qual o clube de Paris venceu fora de casa por 3 a 0.

De acordo com os primeiros resultados da investigação, os criminosos levaram joias e relógios de luxo do atleta e de sua família, mas o valor total do roubo ainda está sendo calculado. Toulouse fica no sul da França.

Rafael Ratão, atacante do Tolouse, teve sua casa invadida durante duelo com o PSG na última quarta-feira. Foto: Valentie Chapuis/AFP

Os roubos em casas de jogadores de futebol durante partidas têm sido frequentes na França e afetam em particular os atletas do PSG. A polícia já se manifestou sobre esses episódios, mas não conseguiu ainda prender ninguém. Nem sabe afirmar se os roubos são cometidos por uma gangue.

Cada vez mais comuns na Europa, sobretudo na França, casas de jogadores de futebol e seus familiares têm sido alvo de criminosos, que aproveitam a ausência dos mesmos durante as partidas para cometerem roubos e invasões. As casas são mapeadas e os roubos acontecem justamente quando seus donos estão em campo. Geralmente, os familiares também acompanham as partidas dos atletas nos estádios.

No último ano, alguns casos foram registrados contra atletas do Paris Saint-Germain. Em maio, Neymar teve sua residência invadida por um rapaz angolano de 26 anos, que foi detido no local. Ele estava sozinho. De acordo com a investigação, o jovem teria entrado na casa do astro da seleção brasileira com diversas bíblias para “fazer Neymar ouvir a palavra de Deus”. Portanto, ele sabia quem morava no local. Posteriormente, foi constatado que o invasor sofria de transtornos psicológicos.

No mesmo mês, a casa dos familiares do zagueiro Marquinhos, outro brasileiro do PSG, foi assaltada durante o confronto da equipe parisiense com o Nantes, pelo Campeonato Francês. Na ocasião, o pai do atleta foi agredido e os ladrões levaram 1.500 euros e objetos de luxo que puderam carregar durante a fuga. Mais tarde, quatro suspeitos do crime foram presos.

No mesmo dia, Ángel Di María, à época no clube francês, teve sua residência invadida com o prejuízo de ter tido joias e relógios roubados pelos criminosos Nada foi recuperado. Os crimes acontecem com atletas estrangeiros que atuam em clubes franceses.