Briga entre torcidas atrasa início de partida pela rodada do Campeonato Carioca

Cenas lamentáveis antes mesmo da partida começar. Momentos antes do início do duelo entre Nova Iguaçu e Portuguesa, pela oitava rodada do Campeonato Carioca de 2023, no estádio Laranjão, torcedores das duas equipes se enfrentaram nas arquibancadas. Após a confusão ter sido controlada pela polícia, o jogo ocorreu e terminou empatado em 1 a 1.

De acordo com pessoas presentes no estádio, a confusão começou quando torcedores do Nova Iguaçu invadiram o lugar destinado para a torcida da Portuguesa nas arquibancadas. Segundo fotos e vídeos nas redes sociais, o espaço estava sendo ocupado por familiares dos jogadores da equipe e algumas pessoas ficaram machucadas após a confusão.

Familiares de jogadores sendo acudidos pelo departamento médico da Lusa. #NIGXPOR pic.twitter.com/Nx4rD9Uaka — Portuguesa Rio (@portuguesarjofc) February 11, 2023

A Associação Atlética Portuguesa vem por meio desta nota repudiar os acontecimentos lamentáveis que precederam a partida entre Nova Iguaçu Futebol Clube e Portuguesa, válido pela sétima rodada do Cariocão 2023, no estádio Jânio de Moraes, o Laranjão. (+) pic.twitter.com/hZROQuF8hM — Portuguesa Rio (@portuguesarjofc) February 11, 2023

Após incidente, a Polícia Militar e a Federação de futebol do Estado do Rio de Janeiro emitiram nota oficial condenando a confusão.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que na tarde deste sábado (11/02), policiais militares do 20° BPM (Mesquita) foram acionados para um princípio de tumulto no Estádio Laranjão, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com o comando da unidade, os policiais foram acionados pelo Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (BEPE), para dar fim a um princípio de confusão entre grupos de torcedores. A situação foi rapidamente controlada pelos policiais. Até o momento, não há registro de feridos durante a ação.

Confira a nota da FERJ

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro aguardará os relatórios do delegado do jogo e da arbitragem. Paralelamente, analisará imagens do estádio para constatar se houve negligência na área da segurança. Todos os documentos serão enviados ao Tribunal de Justiça Desportiva. A partida só foi iniciada após análise nas áreas de segurança e médica, com apoio da Polícia Militar, e conduzida até o fim.