Briga generalizada marca vitória e título do Sport no Pernambucano feminino

O Sport conquistou o octacampeonato Pernambucano feminino na manhã desta terça-feira, ao derrotar o arquirrival Náutico, por 3 a 0, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O clássico estadual foi marcado por briga generalizada após o apito final.

A confusão acontece logo após o apito final. As jogadoras dos dois times iniciaram provocação e acabaram entrando em confronto com socos e chutes. Muitas acabaram bastante machucadas, sendo que uma do Náutico precisou deixar o estádio de ambulância.

Em campo, o Sport dominou o Náutico e fez 3 a 0 com autoridade. Layza marcou dois gols e Géssica decretou a vitória e o título do rubro-negro pernambucano. A conquista Estadual aconteceu de forma invicta, com 47 gols marcados e nenhum sofrido.

A conquista deixa o Sport com os mesmos oito títulos do até então maior campeão Estadual da categoria, o Vitória das Tabocas. Além disso, o título também garante ao Sport o acesso à Série A2 do Campeonato Brasileiro.