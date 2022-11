Briga por vaga na Libertadores embola; São Paulo tem 32% de chances

Publicidade

A briga por vaga na Libertadores 2023 segue acirrada após o fim da 36ª rodada do Brasileirão, na segunda-feira. A vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no Mineirão, fez com que a equipe carioca chegasse aos 50 pontos, um a menos que o nono colocado São Paulo. O time mineiro está em oitavo, com 52, mesma pontuação do Athletico-PR. Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fluminense e Corinthians são cinco dos oito times com vaga garantida na principal competição continental.

A disputa para terminar o Brasileirão no G-8 segue muito disputada. O Athletico-PR está com 93% de chances de classificação à Copa Libertadores, seguido por América-MG, com 72%, Atlético-MG, com 56,7%, São Paulo, com 32%, e Botafogo, com 27,5%, segundo números do Departamento de Matemática da UFMG. O único duelo entre os adversários será na última rodada, quando o time paranaense enfrentará a equipe carioca, em Curitiba.

Tiquinho Soares e Lucas Fernandes celebram gol do Botafogo

A penúltima rodada do Brasileirão começa já nesta terça-feira. O São Paulo recebe o Internacional, no Morumbi, às 21h30. Na quarta, o América-MG visita o Palmeiras, o Athletico-PR enfrenta o Atlético-GO, em Goiânia, o Botafogo duela com o Santos, no estádio Nilton Santos, enquanto o Atlético-MG terá pela frente o Cuiabá, no Mineirão.

A briga contra o rebaixamento no Brasileirão traz poucas dúvidas. Juventude e Avaí já foram matematicamente rebaixados à Série B. O Ceará, na 18ª posição, tem 96,6% de risco de cair, enquanto o Atlético-GO, na 17ª, tem 95,6%. O Cuiabá, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem apenas 7,8%.