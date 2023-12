Brighton x Tottenham: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Tottenham visita o Brighton nesta quinta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), no Falmer Stadium, em Brighton, na Inglaterra. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Inglês.

O time da casa briga no meio da tabela, O Brighton é nono colocado, com 27 pontos. A campanha até aqui justifica a posição. São sete vitórias, seis empates e cinco derrotas. Já são três jogos sem vencer. Na última rodada, o time do brasileiro João Pedro empatou com o Crystal Palace. O atacante tem variado entre titular e reserva e é um dos artilheiros da equipe na liga, com cinco gols. Na frente dele, está somente o atacante Ferguson.

Do outro lado, a equipe londrina ainda sonha com o título, depois de ter um começo promissor no campeonato seguido de um deslize. São três vitórias seguidas nos últimos jogos. Se vencer, o Tottenham pode chegar à terceira colocação, com 39 pontos, três a menos que o líder Liverpool.

Brighton quer ficar perto do grupo que briga por vaga nas competições europeias, enquanto Tottenham ainda quer ser campeão. Foto: Arte/Estadão

BRIGHTON x TOTTENHAM: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE

DATA: 28/12 (quinta-feira).

HORÁRIO: 16h30 (de Brasília).

LOCAL: Falmer Stadium, em Brighton.

ONDE ASSISTIR BRIGHTON x TOTTENHAM AO VIVO

Star+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRIGHTON

BRIGHTON: Verburggen; Hinshelwood, Dunk, Van Hecke e Igor; Gilmour e Baleba; Adingra, Gross e Buonanotte; Ferguson. Técnico: Roberto de Zerbi.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO TOTTENHAM