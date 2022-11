Britânico tritura 10 mil libras em protesto contra vínculo de David Beckham com a Copa do Catar

Publicidade

Dez mil libras pulverizadas em cinco segundos. O humorista britânico Joe Lycett prometeu e cumpriu destruir o dinheiro em protesto contra a aliança do ex-jogador de futebol David Beckham com o anfitrião da Copa do Mundo, o Catar. O motivo: as violações contra os direitos humanos e LGBT+ cometidas pelo país-sede.

Pelo menos é o que o Lycett alega. Como ameaçado, Lycett abriu uma live na internet no início da tarde deste domingo, 20, - pelo horário se Londres - e jogou o dinheiro em um enorme picotador.

Embora o montante tenha ficado em primeiro plano na imagem, não é possível assegurar que eram notas reais. De acordo com o portal britânico Metro, ele sacou o dinheiro neste sábado em cédulas de £5.

E o britânico @joelycett prometeu e cumpriu triturar 10 mil libras, equivalente a R$ 65 mil, em protesto contra o David Beckham ser a cara do Catar para a Copa do Mundo

Protesto anunciado

Há uma semana ele havia publicado um vídeo em que exigia o desvínculo do conterrâneo ao contrato fechado com o Catar. Se topasse, o humorista doaria o dinheiro. Do contrário, triturador. Foi o que aconteceu. O silêncio do astro do futebol foi visto como conivência com o regime catariano.

Ao meio-dia de hoje, horário de Londres - 9h da manhã no Brasil -, ele abriu a live na Twitch e destruiu dois bolos de cédulas. O figurino que usou: uma veste cheia de tules nas cores da bandeira LGBT+.

A comunidadeLGBT+ reprovou David Beckham ser embaixador da Copa do Catar. Foto: Henry Nicholls/Reuters

De acordo com Lycett, o montante era de mil libras por cada milhão que o meio campista teria ganho no acordo com a sede da Copa. O humorista disse que, com a ação, não apenas o dinheiro, mas também o status de Beckham como ‘ícone gay’ virariam picadinho.

Representatividade como plataforma

A revolta de Lycett se dá, segundo ele, em razão do passado de Beckham. Ele considera o jogador um ícone gay por ter sido o primeiro da Premier League a falar abertamente sobre os próprios fãs gays.

Outro motivo do meia receber o título é já ter posado para fotos em revistas destinadas à comunidade LGBT+. “Você se casou com uma Spice Girl, que é a coisa mais gay que um ser humano pode fazer”, completara o comediante no vídeo-desafio da semana passada.

Humorista britânico Joe Lycett fez contagem regressiva por uma semana à espera de resposta de Beckham

Direitos humanos e LGBT+ no holofote

A escolha do Catar como sede da Copa 2022 acendeu rapidamente o estopim de controvérsias. A maior delas talvez seja a relacionada aos direitos humanos. A prática homossexual é crime no país, punível com cadeia. E pode ser ainda mais perigosa para muçulmanos, que ainda têm de suportar o peso das tradições religiosas.

Ser LGBT+ por lá pode ser um risco de vida. E houve ainda denúncias de diversas violações de direitos trabalhistas, especialmente relativos aos funcionários imigrantes que atuaram nas obras da Copa.

Organizações como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch criticam duramente a realização do torneio no território. Mas o País alega que as rações partem de uma visão desatualizada do cenário local e que muito mudou.

Dado o histórico de Beckham, Lycett questiona a manutenção dos laços entre o jogador e o País. Mas o vínculo não é recente. O jogador esteve presente no anúncio em que o país foi escolhido e era considerado um trunfo.