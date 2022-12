Ninguém correu mais na Copa do Mundo do Catar do que o volante Marcelo Brozovic, da Croácia, adversária da seleção brasileira nas quartas de final. O jogador acumula 56,2 km percorridos nas quatro partidas que disputou neste Mundial, sem ser substituído nenhuma vez. O mais curioso é que o atleta da Inter de Milão já admitiu que costuma “fumar de vez em quando”. O perfil do atleta nas redes sociais conta com várias fotos do jogador fumando.

Diante do Japão, pelas oitavas de final, Brozovic bateu seu recorde de distância na competição. O atleta de 30 anos correu impressionantes 16,7 km. A média é de 12 km. O mais próximo de tal desdobramento é o espanhol Pedri González, com os 14,3 km metros contra o Marrocos, em partida decidida nos pênaltis.

Brozovic comemora após converter penalidade contra Japão. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A terceira marca, 13,7 km, também corresponde a Brozovic. Ele fez isso contra o Canadá. Da mesma forma, o sétimo posto é dele também: 13,4 km contra a Bélgica. A quarta é do companheiro de equipe Borna Barisic, com 13,6 km contra o Japão. A quinta do japonês Takehiro Endo, com 13,6 km, a sexta é também de um croata: Josko Gvardiol, com 13,5km. E a oitava pertence ao espanhol Rodri, com 13,6 km em jogo das oitavas de final contra o Marrocos.

Apesar do cigarro eventual, Brozovic teve ainda a maior marca de corridas em alta velocidade nos jogos de mata-mata do Catar. Foram 235 piques entre 20 e 25 km/h antes do jogo com o Brasil. Vale ressaltar que a partida disputada contra o Japão teve 120 minutos por conta da prorrogação, o que torna os números do croata fumante ainda mais impressionantes.

Craque da seleção francesa, Kylian Mbappé se destaca quando o assunto diz respeito aos mais velozes em campo. O atleta teve o segundo maior pique das oitavas de final, com 35,3 km/h no duelo com a Polônia, quando marcou dois gols. O atacante perdeu apenas para o espanhol Nico Williams, que alcançou a marca de 35,5 km/h contra Marrocos.

Confira os jogadores com maior distância percorrida nas oitavas de final

Marcelo Brozovic (Croácia): 16.639 metros

Azzedine Ounahi (Marrocos): 14.715 metros

Sofyan Amrabat (Marrocos): 14.664 metros

Sergio Busquets (Espanha): 14.451 metros

Pedri (Espanha): 14.371 metros

Veja quem teve os maiores picos de velocidades nas oitavas de final

Nico Williams - 35,5 km/h

Mbappé - 35,3 km/h

Ismaila Sarr - 35,2 km/h

Dembélé - 35 km/h

Krepin Diatta - 34,9 km/h