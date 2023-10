Bruno Lage deixa o líder Botafogo após sequência negativa no Brasileirão: futuro do time é incerto

Bruno Lage não é mais técnico do Botafogo. O treinador português não suportou a sequência negativa no Campeonato Brasileiro e deixa o comando da equipe que lidera o torneio nacional. Em sua passagem pelo time alvinegro, Lage somou 16 jogos, com cinco vitórias, sete empates, quatro derrotas e 45,8% de aproveitamento.

O Botafogo está na ponta do Campeonato Brasileiro, mas viu sua vantagem despencar nas últimas rodadas apesar de tropeços de concorrentes, como Palmeiras, Grêmio e o novo vice-líder Red Bull Bragantino. O time carioca tem 52 pontos ante 45 do time do interior paulista.

Bruno Lage foi bastante resistente a aceitar o desafio de comandar o Botafogo. Depois de insistentes reuniões com a direção do clube e o dono da SAF, o empresário John Textor, o português topou se mudar para o Brasil. Nos últimos desafios, porém, o mau desempenho da equipe tornou a relação com a torcida ruim, a ponto de o técnico ser chamado de burro.

Com Bruno Lage, o Botafogo acabou eliminado da Copa Sul-Americana diante do argentino Defensa y Justicia. Foto: Gustavo Garello/ AP

Fica marcada a passagem de Lage pelo Botafogo também por uma fala após a derrota no clássico com o Flamengo, em setembro. O técnico sugeriu entregar seu cargo, mas foi dissuadido da ideia e continuou por mais algumas rodadas.

No empate com o Goiás, na segunda-feira, por 1 a 1, Lage deixou o artilheiro Tiquinho Soares no banco de reservas no primeiro tempo, causando estranheza nos jogadores e torcedores, que não perdoaram. O centroavante foi o responsável por um golaço que garantiu a igualdade no marcador do Estádio Nilton Santos.

“O Botafogo informa que, por decisão de John Textor e do Departamento de Futebol, Bruno Lage não é mais o técnico da equipe principal. O Botafogo destaca o profissionalismo, o caráter e o comprometimento de Bruno Lage no período em que defendeu a camisa alvinegra e fez parte da família. Apesar do início do treinador, com 10 jogos de invencibilidade, os últimos resultados não foram os esperados. Fica o agradecimento do clube a Bruno e a toda a sua comissão técnica pelos serviços prestados ao Glorioso ao longo dos últimos meses, desejando muito sucesso em seus futuros desafios. Como família, o Botafogo vai buscar no momento soluções dentro de casa. O clube segue com confiança inabalável e firme no propósito da temporada com o suporte incansável de uma legião de alvinegros apaixonados”, afirmou o clube em nota.

Lucio Flávio e Joel Carli, ex-jogadores do clube, assumem o comando do time de forma interina nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Botafogo está agendado para domingo, 16h, diante do Fluminense, no Maracanã.