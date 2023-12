Burnley x Liverpool: onde assistir, horário e escalação das equipes

No Boxing Day deste ano, o Liverpool visita o Burnley nesta terça-feira, dia 26, às 14h30 (de Brasília), no Turf Moor, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe de Jurgen Klopp está na briga pelo título da Premier League, ocupando a segunda posição na tabela, com 39 pontos, um a menos que o líder Arsenal.

Por outro lado, o Burnley vive um momento delicado. A equipe treinada por Vincent Kompany está em penúltimo lugar na competição, com apenas 11 pontos, e precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento.

BURNLEY X LIVERPOOL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO INGLÊS

DATA: 26/12 (terça-feira).

26/12 (terça-feira). HORÁRIO: 14h30 (horário de Brasília).

14h30 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Turf Moor, em Burnley (ING).

ONDE ASSISTIR BURNLEY X LIVERPOOL AO VIVO

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE BURNLEY E LIVERPOOL

BURNLEY: Trafford; Vitinho, O’Shea, Beyer e Taylor; Tresor, Berge, Brownhill e Odobert; Foster e Amdouni. Técnico: Vincent Kompany

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Joe Gomez; Szoboszlai, Endo e Gravenberch; Salah, Gakpo e Darwin Núñez. Técnico: Jurgen Klopp

