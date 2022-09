Bustos detona Santos, elogia Abel Ferreira e analisa polêmica com Ricardo Goulart

Depois de curta passagem pelo comando do time do Santos, o técnico Fabián Bustos falou pela primeira vez após ter sido demitido do cargo em julho. Em entrevista, nesta quarta-feira, para a imprensa equatoriana, o argentino afirmou que a diretoria do Santos não cumpriu com promessas feitas na sua contratação.

“Abel Ferreira, melhor treinador do Brasil, fala que a vida de um treinador no Brasil dura 3 meses. Eu durei 4 meses e meio. A verdade é que algumas coisas não deram certo porque não cumpriram o que prometeram, como por exemplo, trazer o Byron Castillo, o Alison, que estava no Oriente. Tinham prometido o Fernando Sobral, do Ceará, que não conseguiram trazer. Então, trouxeram Jhojan Julio e Ângulo, que não tinha sequência (de jogos). Ficou mais difícil”, disse o treinador, que desde o dia 10 está no Barcelona de Guayaquil.

Bustos, que dirigiu o Santos por 28 jogos (8 vitórias, 12 empates e 8 derrotas), aproveitou para comentar as declarações de Ricardo Goulart. Segundo o meia, que atualmente está no Bahia, o treinador não respeitou sua história.

Fabián Bustos foi demitido após péssima sequência na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Foto: Guilherme Dionizio/ EFE

“Ele é um ótimo profissional, grande jogador. Foram 30 partidas, em 15 ele foi titular, 12 foi relacionado e 4 ficou fora, e falou que eu não respeitei a história dele. O Santos é muita pressão e tem mais apoio aos jogadores da base”, afirmou Bustos.

O técnico deixou o Santos após a eliminação na Copa Sul-Americana. Antes, havia perdido por 4 a 0 para o Corinthians no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, além de estar em décimo lugar no Campeonato Brasileiro.