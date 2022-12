Curtiu o platinado de Neymar? Ele volta com ‘novo cabelo’ nas oitavas; veja visual do camisa 10

Neymar tem seu retorno à seleção brasileira confirmado nesta segunda-feira, em duelo com a Coreia do Sul. Fora desde a primeira rodada da Copa do Mundo, quando sofreu lesão no tornozelo direito na partida de estreia contra a Sérvia, o atacante do Paris Saint-Germain já está recuperado, segundo o técnico Tite, e irá voltar aos gramados com um novo visual em seu estilo mais arrojado.

Com o cabelo platinado, Neymar repete o estilo com o qual estreou no último Mundial, na Rússia, e com o mesmo cabeleireiro. Nariko Hair Style, apelido de Dailson dos Reis, é um dos “parceiros” de Neymar . Ele o acompanha nas grandes competições que a seleção brasileira disputa. “O ‘brabo’ de visual novo para o retorno”, escreveu Nariko em seu Instagram. “Vai com tudo, irmão! Que Deus abençoe você e nossa seleção.”

Neymar retorna à seleção brasileira com cabelo platinado para duelo com a Coreia do Sul. Foto: Reprodução

Nariko, hoje com 34 anos, começou sua carreira como barbeiro em São Vicente, litoral paulista, e se destacou pelos cortes exóticos. Hoje, ele possui unidades em sua cidade natal e uma em Paris. O profissional recebeu, em 2017, convite para expandir seus negócios para a Europa, coincidentemente no mesmo ano em que Neymar se transferiu do Barcelona para o PSG. À época, o cabeleireiro negou que a negociação tenha interferido em sua decisão de abrir seu salão na França.

No Catar, Nariko acompanha Neymar na delegação brasileira, assim como em 2018, quando o jogador também platinou o cabelo do craque. Na ocasião, o Brasil empatou com a Suíça em 1 a 1. O barbeiro ficou conhecido por sua parceria com atletas e celebridades. Gabriel Medina, Felipe Prior, ex-BBB, e grandes nomes da seleção brasileira, como Marquinhos, Vini Jr., Thiago Silva, Alex Sandro, Lucas Paquetá, também são seus clientes.

Com lesão no tornozelo, Neymar fez tratamento intensivo para retornar aos gramados e participou neste fim de semana de atividades com bola no centro de treinamento da seleção em Doha, no Catar. Na entrevista coletiva, Tite confirmou que o atacante retorna já na partida das oitavas de final, contra a Coreia do Sul, às 16h (de Brasília).

“Ele vai treinar hoje à tarde (domingo) e, estando bem, vai para o jogo”, afirmou Tite. “Eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início. O técnico tem de assumir as suas responsabilidade”, argumentou. Além dele, Danilo é outro jogador que deve retornar à equipe após ausência nas últimas rodadas. A provável escalação tem: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Jr.