Cachorro destroça R$ 875 em figurinhas da Copa do Mundo e viraliza nas redes

A coleção do álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar virou febre no Brasil. O clima é tão intenso que contagiou até o mundo canino. Na última sexta-feira, viralizou nas redes sociais um vídeo em que um cachorro aparece todo envergonhado após ter destruído cerca de 250 pacotinhos de figurinhas.

De acordo com sua tutora, Mariana Navarro, o cachorro Ted ainda preservou outros 150 pacotinhos, mas o prejuízo foi de cerca de R$ 850. Os pacotinhos teriam sido adquiridos pela empresária e seu marido Guilherme para serem revendidos. Mariana e o marido compraram os pacotinhos por R$ 3,50, mas perderam aproximadamente mil unidades.

O cachorro é da raça spitz alemão e tem pouco mais de um ano de idade, época em que os cachorros mais aprontam dentro de casa, especialmente se são deixados sozinhos por muitas horas.

Cachorro destrói figurinhas da Copa do Mundo Foto: Reprodução

No vídeo gravado pela tutora de Ted, Mariana diz: “Acho que alguém abriu os pacotes antes da gente”, ao ver todos os pacotinhos de figurinhas destruídos e espalhados pela sala de estar. No mesmo instante, ela aponta para uma porta e o cãozinho aparece com olhar desconfiado, reconhecendo que havia feito algo de errado.

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022, no Catar, foi lançado no último mês de agosto. A publicação conta com todas as 32 seleções classificadas para o Mundial, assim como os oito estádios, logos das federações, mascote e bola oficial.

O álbum irá custar, em sua versão mais em conta, R$ 12. Há outros valores para edições de capa dura, por exemplo, nas versões normal, prata e dourada, por R$ 44,90.

Para completar, será necessário obter todas as 670 figurinhas. Neste ano, o pacote do álbum da Copa do Mundo, com cinco figurinhas cada, será vendido nas bancas pelo valor de R$ 4 cada unidade. Ao longo dos próximos meses, a editora também deve lançar pacotes promocionais, diminuindo o valor individual dos envelopes.