‘Calamos a boca de muita gente’, desabafa Raphael Veiga após título do Palmeiras no Allianz

O meio-campista Raphael Veiga se lembrou das críticas direcionadas ao Palmeiras pelas duas derrotas seguidas na última semana, algo que não acontecia desde 2021, no momento em que festejou o título paulista com goleada de 4 a 0 sobre o Água Santa neste domingo. Ele celebrou a 25ª conquista estadual com um desabafo. “É só mais uma vez para o pessoal que desconfia da gente por causa de um jogo. É para calar a boca de muitas pessoas que, por um jogo, acha que está tudo errado”, afirmou Veiga. Habitualmente decisivo em finais, ele, desta vez, passou em branco.

Veiga mostra uma faceta pouco comum do jogador. Sempre mais equilibrado, desta vez ele resolveu atacar ‘pessoas’ que não revelou os nomes. Foi fato durante a semana as duas derrotas do time, uma para o próprio Água Santa e outra para o Bolívar, na estreia do time na Libertadores.

Gabriel Menino marcou dois gols na vitória do Palmeira sobre o Água Santa Foto: ALEX SILVA /ESTADAO

Seus gols não fizeram falta desta vez porque o coletivo do Palmeiras funcionou. E funcionou tão bem que o volante Gabriel Menino viveu tarde de artilheiro. Como fizera na Supercopa do Brasil, ele brilhou com dois belos gols. Um de fora da área e outro de cabeça, completando cruzamento de Dudu, que havia dado um drible desconcertante no marcador.

Gabriel Menino atribuiu a reviravolta palmeirense à concentração, entre outros atributos do elenco. “O segredo é dia após dia, treino após treino. Nossa vontade na semana foi incomparável. A nossa concentração não teve outro campeonato igual. Trabalhamos o suficiente, demos o nosso melhor e deu tudo certo”, disse, diferentemente das declarações de Veiga.

O volante reconheceu que a exibição da primeira partida, com revés por 2 a 1 para o Água Santa em Barueri, não foi das melhores. Houve, segundo ele, falta de concentração. Concentração que sobrou neste domingo. “Entramos desconcentrados no primeiro jogo, não como Palmeiras. Respeitamos o Água Santa, deveríamos ter respeitado no primeiro jogo”, admitiu. “Hoje, cada um deu o seu melhor e todos estão de parabéns”.

O Palmeiras faturou o seu 25º título estadual, o segundo em sequência, já que havia conquistado também o troféu em 2022. Foi a segunda taça em 2023 do grupo que se acostumou a fazer história. No início do ano, o time ganhou a Supercopa do Brasil em cima do Flamengo.