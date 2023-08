Calleri batiza novo pet com nome de astro da NBA; saiba quem é

Através das redes sociais, Calleri, atacante do São Paulo, mostrou o novo integrante de sua família. O jogador postou no Instagram um stories com seu cachorro e informou que o nome do animal é Jokic, como o astro da NBA que joga pelo Denver Nuggets, foi eleito duas vezes seguidas MVP da liga americana e é o campeão e melhor jogador das finais atualmente.

Na imagem publicada pelo atacante do time paulista, ele aparece deitado em um sofá com o filhote de cachorro em seu colo. O animal é Spitz Alemão, também conhecido por Lulu da Pomerânia. A raça é conhecida por ser de pequeno porte e por ser amável com seus donos.

Calleri tem novo cachorro de estimação Foto: Reprodução instagram Calleri

O nome muito provavelmente é uma homenagem para o jogador de basquete da NBA. O atleta é o maior jogador da Sérvia e de seu time na NBA, atualmente. Além disso, é visto por muitos especialistas como o jogador estrangeiro que pode se tornar o novo rosto da liga no planeta. Apesar da conquista da Liga Americana e da grande temporada, o jogador está fora do Mundial de basquete, que começa no fim de agosto, por opção.

Em campo, Calleri se prepara para jogar nesta quinta-feira, 10, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o San Lorenzo. O São Paulo foi derrotado por 1 a 0 na partida de ida, na Argentina, e precisa reverter o placar no Morumbi para avançar para as quartas. Como vem acontecendo em todas as partidas da equipe na capital paulista, a torcida estará presente em peso mais uma vez, com mais de 44 mil ingressos vendidos.